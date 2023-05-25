首4月11警被捕 政府：不應因極少數抹殺警隊貢獻

設誠信審核小組主動審視

立法會議員謝偉俊在質詢提及，據報警員犯案有上升趨勢，社會上亦愈來愈多兇殺分屍、持械行劫等嚴重罪案，擔心產生警方「重國安，輕治安」的不必要偏頗觀感。署理保安局長卓孝業回覆稱今年首4個月有11名警員被捕，2019至2022年則分別有24、45、37及42名警員被捕，連同今年首4月，即合共159名警員被捕。保安局稱，明白公眾對警員的操守和紀律有高期望，管理層對違法違紀個案「零容忍」，已成立「誠信審核行動小組」，主動審視涉違規違紀個案，執行「自願驗毒計劃」、「個人財政狀况篩查」及「個人財政狀况聲明」等，招募遴選則包括小組面試、最後面試、品格審查等。

嚴重罪案方面，今年首季有6宗兇殺、134宗住宅樓宇爆竊、166宗窺淫及相關罪行及597宗電話騙案，沒有發生持械行劫，其中電騙較去年同期的339宗增76%。以全年數字計，兇殺案在2019至2021年間每年發生22至24宗，2022年增至30宗；電話騙案則由2021年的1140宗增至2022年的2831宗。局方認為，除詐騙案外，其餘罪案的首季數字與2019年疫情前數字相若或下跌。另外，過去4年每年有2801至3251名非華裔人士被捕，數字平穩。