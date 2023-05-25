影片勒索性伴 警囚兩年 當值駕警車離署收款被捕

另盜卡購物 求情稱實際無拍片

案件昨於荃灣裁判法院暫代區域法院處理，被告陳子浩（27歲）承認盜竊、勒索、拒捕、以欺騙手段取得財產等共5罪，另一項企圖以欺騙手段取得財產罪獲存檔法庭。庭上透露，被告中六畢業後修讀高級文憑課程，2016年加入警隊。

辯方求情稱，被告所盜金額不大，僅因貪念犯錯，他在警隊工作表現良好，或會因本案失去工作。辯方提到，被告和事主X均同意發生性行為，被告以私密影片勒索X是「空洞的威嚇」，實際上他無拍片。辯方承認執法者犯法構成加刑因素，但被告犯案時沒利用警員身分，冀法庭輕判。

官斥不下三合會勒索

暫委法官溫紹明判刑稱，被告以私密影片勒索金錢是「惡質」行為，無論相關片段是否真實存在，被威嚇的X仍會驚慌、惶恐及苦惱。溫官強調，本案嚴重之處在於X信任被告才發生親密行為，被告反利用此機會傷害X，反映被告行為卑劣，形容本案嚴重程度不下於涉及三合會社團的勒索案。

案情稱，被告2022年1月透過交友程式認識X，兩人交換裸照，並相約在酒店發生性行為。當日凌晨，X在房間洗澡後發現被告已離開，其信用卡不知所終。根據交易紀錄，被告當時前往便利店和超市，以信用卡購入口罩、橙汁和香煙等，總值約1100元。

被捕掙扎 「做緊嘢唔好搞大佢」

不久，被告在Telegram向X稱「我上次拍咗你片」，威脅支付8000元，否則將影片發予X的朋友。被告曾改口索價1.5萬元和4萬元，商討後改為兩萬元。被告指示X將款項放入尖沙嘴一個信箱，他收款時遭警員拘捕。被告曾激烈掙扎，又稱「做緊嘢唔好搞大佢，有事慢慢講」。警方事後調查發現，被告當值期間離開警署，駕駛無標記警方車輛在尖沙嘴徘徊。

【案件編號：DCCC594/22】