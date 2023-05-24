涉感情糾紛遭熱水潑面 女子二級燒傷

碰面爭執 替閨密出頭女子被捕

案發上周一（15日）約中午12時，31歲陳姓女事主在旺角砵蘭街378號一間便利店與一名女子爭執，其間遭對方潑淋熱飲，警方接獲陳女報警求助，派員到場調查時，陳女與涉案女子已離開，遂致電聯絡，她指暫時毋須警方協助，警方將案件列作糾紛處理。直至當日下午5時，陳女身體不適再次報案，其後被送往廣華醫院，經治理確認她面部及肩部二級燒傷。

案件交由旺角警區刑事調查隊接手，翻查閉路電視後鎖定涉案女子身分，前日（22日）於旺角以傷人罪拘捕一名37歲張姓女子，初步調查顯示被捕人與事主間接認識，相信兩人涉感情糾紛。據悉，陳女結識一名已有女伴的男友人，被捕人是女方朋友，與陳在便利店碰面，遂起爭執，陳遭淋熱水受傷。

對於事主早前向傳媒投訴多次報案後警方均無派員到場，旺角警區刑事部督察袁栢瑩昨稱，警方接報後已盡快派員到場，但到場時事主已離開，遂以電話聯絡，事主當時報稱不需警方協助、自行處理。袁又稱，事主再次報案，刑事調查隊探員到醫院聯絡事主時，由於醫護認為事主不宜落口供，故警方當日無即時錄取口供。