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港聞二

退休漢獲利30萬上釣 偽A股投資App呃451萬

【明報專訊】警方今年首4個月接獲79宗涉內地股票投資騙案，涉款約7174萬元，遠多於去年同期錄得1宗涉6萬元個案。單一騙款最大個案中，六旬退休男護士在社交媒體收到釣魚信息，獲邀加入分享股票分析和「貼士」的即時通訊軟件群組，在虛假程式「Ａ股通」投資，損失451萬元。

涉內地股票投資騙案

今年首4月79宗去年同期1宗

該退休男子無投資經驗，被要求點擊連結下載虛假程式「Ａ股通」，先後匯款至9個銀行戶口。平台顯示他起初匯款約100萬元，並已獲利約30萬元，他遂把餘下300萬元退休金連同向親友借貸數十萬元「加碼」投資。惟當他賺取逾100萬元時提款被拒，平台甚至要求他提供手續費。其後他無法再登入平台，遂揭發事件。

曾成功提款 後平台消失

本港去年整體錄得2850宗投資騙案，涉約18.6億元，較前年1511宗上升近九成。51歲李先生（化名）今年1月在WhatsApp獲自稱投資公司職員接觸，被邀請加入社交平台群組及下載虛假程式。有約10年投資經驗的他稱，騙徒推介自己平日買賣的股票，以及深股通和滬港通以外的股票，故未有懷疑真偽；其後平台顯示他賺取約10萬元，他亦成功提款，故再匯款至3個個人戶口及一個有別於平台名稱的公司戶口，合共約122萬元。事隔數月，他欲提款，投資平台指系統有問題拒絕，並要求事主再匯款10多萬元才可開通帳戶，及後平台消失，他才獲悉「中咗招」。

警：匯款個人戶口非投企做法

本港今年首季錄得8886宗詐騙，809宗屬投資騙案，較去年同期549宗升約47%，事主介乎17至86歲。今年首季投資騙案涉款約4.87億元，較去年同期約3.34億元增加約45%。截至上周一（15日），警方就投資騙案拘捕50人。商罪科高級督察吳振耀稱，任何詐騙手法均「換湯不換藥」，79宗涉內地股票投資騙案中，逾半涉假冒知名投資平台，稱可介紹投資回報達兩至五成的股票，騙徒初期會偽造紀錄顯示有利潤，惟事主提款會被拒。總督察柯詠恩稱，投資騙案昔日由騙徒接觸事主至事主發現被騙，一般需時半年至一年，涉投資內地股票騙案只花約3個月。她說市民一般無法在應用程式商店下載虛假程式，而騙案事主會被要求匯款至個人戶口，惟「有規模的投資公司是不會提供個人戶口匯款」。

業界籲開戶前瀏覽證監會查冊

香港證券及期貨專業總會長陳志華指出，一般個人投資者及機構只能透過深股通和滬港通投資內地股票，估計疑犯知悉內地股市熾熱，假扮專家給予內幕消息行騙。陳提醒市民開戶前可瀏覽證監會「持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊」，了解證券商是否持牌。

相關字詞﹕投資騙案

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