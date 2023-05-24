童樂居虐兒案 官斥粗野虐童發泄 職員囚1年兩周

被告馮凱琍早前承認於2021年12月1日至12月21日期間虐待9名年齡3歲或以下的幼童。

官：縱人手不足

亦屬自棄操守

署理主任裁判官黃雅茵昨日表示，即使童樂居面臨人手不足，被告作為幼童照顧者理應知道涉案行為不恰當，她自行放棄操守犯下「極端錯誤」；其中男童G及P案發時只有1歲，特別脆弱，稍微碰撞便容易有瘀傷、腦部受創等，被告卻膝跪G和掌摑P，致P頭部撞牆。

被告亦強行將男童B的雙腿分開作「劈腿」動作，以及將身分不詳兒童夾於雙腳之間，在他耳邊跺地；另有5名幼童的頭遭拍打。

一日襲4人 「不見關愛」

黃官認為，該身分不詳兒童承受「視覺及體感上的震撼」，雖無證據顯示9人有明顯傷勢，惟可以想像他們均承受相當程度的痛楚，批評被告情緒失控發泄在幼童身上，其中曾同一天對不同人施襲4次，絲毫看不到她對幼童的關愛。

除了上述虐兒行徑，根據控方案情，被告亦腳踢男童U落牀、捉緊女童W肩膀用力搖晃等。至於該5次針對頭部的事件，包括男童A看電視時擺弄遙控器，遭被告大力打頭致向後倒地。

暫15人入獄 最長15月

童樂居虐兒案至今34人被落案起訴，其中16名被告的案件在裁判法院處理，連同馮凱琍，15人已被定罪判刑。11名認罪被告被判囚4周至1年兩周；5人不認罪，其中4人受審被裁罪成判囚3個月至15個月，餘下1人待審。

【案件編號：KCCC 285/22】