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甯漢豪：科技城直接批地須行會審議 發展局創科局訂批出條件 議員憂新田發展偏離「美夢」

【明報專訊】政府提出發展面積627公頃的新田科技城，其中300公頃為創科用地，立法會發展事務委員會昨日討論項目發展方案，有議員關注政府考慮向龍頭企業直接批地的準則，亦有議員憂慮政府「創造很多美夢」，但最終發展偏離願景。發展局長甯漢豪在會上回應，將與創新及科技局商討直接批地的執行框架，特首今年內亦會就北部都會區公布行動綱領，供公眾監察。

政府在立法會文件交代處理300公頃創科批地時披露，會考慮非公開招標方式，發展局早前向傳媒表示包括直接批地及有限制招標等，另預計2024年底起收地。實政圓桌議員田北辰關注政府在向目標科企批地時有何準則可循，獲批地者是否須負責範圍內的基建工程等。甯漢豪以現行做法為例，稱直接批地是由特首會同行政會議會審議，土地註冊處會披露批地條款及地價，「不用擔心無王管」。她又稱稍後會與創科局合作，制訂採用直接批地時的政策框架，包括批地條件等。

盧偉國：科學園改劃「嬲到拍枱」

有議員關注政府能否落實發展願景。工程界議員盧偉國於2018年7月前為科技園公司董事會成員，盧回顧政府2014年將白石角科學園第四期8公頃改劃為中密度住宅，形容當時「嬲到拍枱拍櫈」，稱政府提出開發創科用地是「一個美夢」，卻「同時令很多美夢幻滅」。甯漢豪稱，特首已表明今年內會公布北部都會區的行動綱領及時間表，可作為議員及公眾監察政府工作的工具，政府「不會空口講完就算」。

易志明稱收棕地扼殺物流業

何俊賢促交代漁戶安置

政府發展新田科技城需收回範圍內約126公頃棕地，航運交通界議員易志明關注政府在開創新產業的同時，會扼殺現有物流業發展，稱不少棕地用作「收吉櫃」、倉庫等，屬物流業一環，憂慮政府收回棕地後要隔數年才可為業界提供作業空間，威脅行業生存，長遠影響物流業結構。甯解釋，棕地現有作業模式並非最善用土地的方法，考驗在於如何做好銜接，令棕地原有業務順利過渡，並提到現時規劃範圍有約70公頃樓面重置棕地作業，日後龍鼓灘填海用地等亦可作物流用途。

漁農界議員何俊賢質疑發展局未交代因發展填平90公頃魚塘後的漁戶安置安排，要求當局盡早做漁戶凍結調查。甯回應稱，政府內部會檢討畜牧業及漁戶賠償計算方式，目標今年內有結果。交通配套方面，選委會界別議員洪雯關注落馬洲支線落馬洲站規劃旁是魚塘、北環線其中一個車站在原居民村旁，未能覆蓋大量人口，質疑選址有誤；北部都會區籌備辦公室主任丘卓恒稱，選擇保育落馬洲站旁的魚塘用地是考量候鳥飛行路線，北環線支線則仍在研究。

相關字詞﹕發展局 直接批地 創科 發展事務委員會 新田科技城

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