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港聞

港聞二

脫罪瑞士漢獲訟費 律政司上訴

【明報專訊】2019年10月有市民發起「和你Lunch」，一內地人高呼「我們都是中國人」遭示威者圍罵，一外籍翁涉阻止他進入遮打花園，內地人隨後被另一人拳打。外籍翁被控一項協助及教唆在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，經審訊後獲判無罪，經律政司覆核後維持無罪兼獲訟費。律政司不服訟費裁決上訴，高院昨開庭處理。律政司一方指外籍翁刻意關門阻止內地人離開，自招嫌疑。高院將在3周內頒判辭。

指刻意阻攔 致內地人被打

律政司署理高級助理刑事檢控專員蕭啟業陳辭指出，瑞士籍答辯人Progin Marc Gerard（76歲）一直在人群中，知悉該內地人被情緒高漲的群眾指罵，惟在內地人打算進入遮打花園時，答辯人走到內地人面前刻意關上門，阻他進入及離開現場，其後內地人遭不知名者拳打。蕭指答辯人行為自招嫌疑，亦引致該內地人被打，雖然原審裁判官無法判斷他案發時的意圖，但他是否自招嫌疑應與意圖犯案無關。

答辯方回應時，澄清本案控罪涉及在公眾地方擾亂秩序而非襲擊該內地人，故不宜稱內地人為「受害者」。答辯方強調，答辯人在場只為拍照，擋着門只為拍攝內地人與群眾的畫面，而原審裁判官已裁定無法判斷答辯人案發時的意圖，訟費裁決不應偏離此事實，否則答辯人變相不論是否有罪亦遭懲罰。

【案件編號：HCMA 188/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕訟費命令 在公眾地方作出擾亂秩序行為 和你Lunch 反修例事件

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