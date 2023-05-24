脫罪瑞士漢獲訟費 律政司上訴

指刻意阻攔 致內地人被打

律政司署理高級助理刑事檢控專員蕭啟業陳辭指出，瑞士籍答辯人Progin Marc Gerard（76歲）一直在人群中，知悉該內地人被情緒高漲的群眾指罵，惟在內地人打算進入遮打花園時，答辯人走到內地人面前刻意關上門，阻他進入及離開現場，其後內地人遭不知名者拳打。蕭指答辯人行為自招嫌疑，亦引致該內地人被打，雖然原審裁判官無法判斷他案發時的意圖，但他是否自招嫌疑應與意圖犯案無關。

答辯方回應時，澄清本案控罪涉及在公眾地方擾亂秩序而非襲擊該內地人，故不宜稱內地人為「受害者」。答辯方強調，答辯人在場只為拍照，擋着門只為拍攝內地人與群眾的畫面，而原審裁判官已裁定無法判斷答辯人案發時的意圖，訟費裁決不應偏離此事實，否則答辯人變相不論是否有罪亦遭懲罰。

【案件編號：HCMA 188/22】

（反修例風暴）