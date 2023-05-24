食死貓緩刑兩年 擲死貓囚兩月半

婦稱街上撿獲時已被撞死

貓傷口小 官質疑說法

案情指警方今年3月1日在白田邨單位發現貓屍浸在膠桶的水中，旁邊有一把刀，死因不明，且發現懷有4胎。無業被告張蘭嬌（59歲）警誡下稱在街上撿貓屍，擬用刀除毛屠宰食用。辯方求情稱讀至小學的被告知道不可食貓狗，但以為已死貓狗則可。被告庭上不時拭淚。

香官判刑指，涉案貓只有約3毫米外傷，對於被告的說法有極大保留，但無證據顯示她親手殺貓，疑點利益歸於被告，香官強調在香港這個文明地方，法庭須嚴肅對待本案，終判監4周，緩刑兩年。

數呎落地重傷 官：力度可想而知

至於擲貓的無業被告張明成（44歲）今年1月28日在深水埗福榮街住所內，與同住的17歲兒子就是否繼續飼養13個月幼貓起爭執，被告擔心貓年老會對人有危險，欲放走家貓。被告承認其間他捉起貓時被牠抓和咬，一時激動才擲死貓，而事後該貓腦部外露。辯方求情稱，被告本身不討厭小動物，因前一晚兒子被貓抓傷鼻子而犯案。

香官批評被告明顯用力擲貓，又指就算貓抓人，只要放手即可，貓從高處跳落地亦無恙，惟遭被告在矮至數呎的高度擲下重傷死亡，可想而知被告力度多大。香官指被告不想繼續養貓遂擲死牠，導致貓多處骨折，地上留有一大灘血，顯然是發泄情緒，惟考慮他認罪及主動報警，遂扣減刑期。

【案件編號：WKCC391、1530/23】