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港聞

港聞二

食死貓緩刑兩年 擲死貓囚兩月半

【明報專訊】居於石硤尾白田邨的五旬婦人涉宰食懷孕貓，昨在西九龍裁判法院承認「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪。辯方求情稱，在農村出身的婦人誤以為法例容許宰食已死的貓。署理主任裁判官香淑嫻指出，該貓沒重大外傷，對婦人聲稱貓早被撞死的說法有保留，但無證據顯示被告親手殺貓，故判監4周，緩刑兩年。另一名將貓重擲地上致死的雙程證內地男昨承認「殘酷對待動物」罪，香官斥他為發泄情緒而擲死貓，判囚兩個半月。

婦稱街上撿獲時已被撞死

貓傷口小 官質疑說法

案情指警方今年3月1日在白田邨單位發現貓屍浸在膠桶的水中，旁邊有一把刀，死因不明，且發現懷有4胎。無業被告張蘭嬌（59歲）警誡下稱在街上撿貓屍，擬用刀除毛屠宰食用。辯方求情稱讀至小學的被告知道不可食貓狗，但以為已死貓狗則可。被告庭上不時拭淚。

香官判刑指，涉案貓只有約3毫米外傷，對於被告的說法有極大保留，但無證據顯示她親手殺貓，疑點利益歸於被告，香官強調在香港這個文明地方，法庭須嚴肅對待本案，終判監4周，緩刑兩年。

數呎落地重傷 官：力度可想而知

至於擲貓的無業被告張明成（44歲）今年1月28日在深水埗福榮街住所內，與同住的17歲兒子就是否繼續飼養13個月幼貓起爭執，被告擔心貓年老會對人有危險，欲放走家貓。被告承認其間他捉起貓時被牠抓和咬，一時激動才擲死貓，而事後該貓腦部外露。辯方求情稱，被告本身不討厭小動物，因前一晚兒子被貓抓傷鼻子而犯案。

香官批評被告明顯用力擲貓，又指就算貓抓人，只要放手即可，貓從高處跳落地亦無恙，惟遭被告在矮至數呎的高度擲下重傷死亡，可想而知被告力度多大。香官指被告不想繼續養貓遂擲死牠，導致貓多處骨折，地上留有一大灘血，顯然是發泄情緒，惟考慮他認罪及主動報警，遂扣減刑期。

【案件編號：WKCC391、1530/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 屠宰 殘酷對待動物

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