學者：倘捕獵續猖獗 淡水龜5年消失

恐波及淡水生態系統

金錢龜和大頭龜現時被國際自然保護聯盟列為極危物種，眼斑水龜則列瀕危。研究團隊一直在全港郊區研究和監測淡水龜種群，發現這3個物種因被非法捕獵而瀕臨絕迹。嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希稱，金錢龜是被捕獵得最嚴重的物種，研究期間從沒發現過年幼金錢龜，相信很可能已被「功能性滅絕」，即本港仍能發現成年龜，但已找不到異性繁殖。至於大頭龜和眼斑水龜，在近九成研究地點中，被發現的成體少於兩隻，認為其野生種群已消失或不具繁殖能力，只剩零星殘存種群。

促漁署警方合作執法

團隊利用紅外線相機，在所有研究地點均發現捕獵者行蹤。宋稱，自本港與內地全面通關後，更發現疑似來自內地的捕獵者，使用捕龜籠等工具捕龜。他指淡水龜繁殖率低，到達性成熟需時長，過度捕獵後將難以恢復繁衍，估計若目前盜獵情况持續，淡水龜族群將在3至5年內消失，更會影響淡水生態系統。

包括環保組織、學者和法律專家等逾40個團體本月初曾聯署致函政府，要求加強打擊盜獵野生淡水龜。宋亦希稱，現時主要由漁護署執法，但該署晚上沒有恆常執法人員，猶如「夜晚有賊但無警察」，建議警方與漁護署建立合作行動協議，讓警方恆常及主動參與非法捕獵野生動物的調查和執法，他認為可借鑑兩部門打擊非法砍伐土沉香樹的行動。聯署又建議漁護署成立反偷獵執法小隊，定期進行針對性的夜間巡邏，亦促政府修訂《野生動物保護條例》，包括將現時最高罰款一萬元上調。

漁署：擬制訂保育策略

漁護署回覆本報稱，正詳細考慮及評估聯署提及的建議，亦正計劃與本地專家合作，更新及制定全面的行動計劃，以確定潛在威脅，並制定有效策略，從而保育本地淡水龜及其棲息地。該署又稱，截至今年3月於郊野公園內檢獲4個狩獵器具，當中只有一個是捕龜器。