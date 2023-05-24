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安樂伙對手合謀標價 展次輪訴訟 競委會：嚴重反競爭 安樂稱調查結束責任完成

【明報專訊】前律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程集團涉嫌圍標，去年6月中被競委會入稟起訴後，競委會昨日就案件在競爭事務審裁處展開第二輪訴訟，指安樂機電涉與另一名競爭對手互相提供「掩護式標書」，違反《競爭條例》。競委會披露，安樂機電承認合謀，協議罰款1.5億元；兩輪訴訟涉及本地空調工程總額逾30億元。

安樂工程昨日主動發表公告，稱競委會就兩輪訴訟已結束調查，對於安樂工程和安樂機電的空調工程，沒有未完成的調查。公告表示，安樂工程在第二輪訴訟中不被列為答辯人，而根據於去年11月與競委會簽訂的協議，安樂機電於兩輪訴訟下的潛在責任均已獲處理及解決。

今輪安樂工程非答辯人

本報就安樂工程在第二輪訴訟中不被列為答辯人向競委會查詢，競委會回覆稱，去年11月已表示考慮到安樂工程及安樂機電主動與競委會接觸，以處理執法行動，並承諾履行合作協議中所有規定，競委會將行使酌情權，即直至安樂工程及安樂機電完全履行合作協議下的規定，才會向審裁處申請終止涉及安樂工程在首輪訴訟的法律程序；而根據有關合作協議，安樂工程沒有在第二輪訴訟中被列為答辯人。

昨日入稟狀的申請人為競爭事務委員會，5名答辯人為江森自控香港有限公司、約克國際（北亞）有限公司及Johnson Controls International plc（合稱「Johnson Controls」）、Johnson Controls前助理服務經理李銳明，以及安樂機電設備工程有限公司；而江森自控及約克國際為姊妹公司，母公司為Johnson Controls International plc。

涉勾結 競爭對手前經理被控

競委會指Johnson Controls及安樂機電兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月至2018年6月，在回應顧客的報價或招標邀請時，互相要求和同意提供「掩護式標書」（俗稱「豬仔標」，即提供一個比對方更高的報價，令對方取得工程合約）、分享意向投標價，或為對方草擬投標。

入稟狀列出涉案共54份工程標書，其中11份由安樂機電投得，27份由Johnson Controls投得。案情指李銳明與安樂機電的資深工程師，作出多次勾結行為，其中一次於2017年3月，李向對方傳送一封主旨為「Q」的電郵，內容提供空調工程標書的細節，並指示對方報價。其後李再WhatsApp要求對方提供其報價的副本，在獲得肯定的答覆後，李回覆非常感謝，並附上「親吻」的表情符號。最終安樂機電報價較Johnson Controls更高，Johnson Controls投得合約。競委會認為有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》第一行為守則，要求競爭事務審裁處宣布Johnson Controls及李銳明違反條例，提出向他們罰款、收取訟費及調查費用等。

【案件編號：CTEA 2/23】

相關字詞﹕第一行為守則 掩護式投標 空調 安樂工程 競爭事務委員會

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