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港聞二

2元乘車數字不尋常 李：先看濫用情况

【明報專訊】近日社會上就長者2元乘車優惠有不同看法，其中行政會議召集人葉劉淑儀及前運房局長張炳良先後開腔，認為優惠會為政府帶來龐大財政負擔，要求檢討。不過，特首李家超昨日在行政會議前回應傳媒時，指「現階段最重要做的是看看有沒有人濫用……應該嚴厲處理，應該要有具阻嚇力的打擊」，暫未有提及檢討2元乘車收費水平。

李家超稱留意到就2元乘車安排有不同意見，政府會考慮，但認為現階段最重要關注濫用情况。他續說，從數字方面發現有不尋常情况，部分個案的消費模式有可疑或涉濫用，認為應針對濫用情况並嚴厲處理，要具阻嚇力的打擊；同時會加強宣傳教育，希望市民明白優惠是為長者乘車提供協助，不容許欺騙制度、任何存心濫用或不當行為，並表示有關部門應大力工作，在執法方面加大力度。

議員倡檢討「長車短搭」

實政圓桌立法會議員田北辰認為，2元乘車本身有不少問題，濫用情况亦有多種，例如長車短搭，政府應從多方面着手處理，包括責成運輸機構解決冒認他人身分乘車問題、限制乘車優惠次數、以折扣優惠方式代替2元乘車，避免政府庫房壓力繼續增加。他解釋，現時60歲以上的長者愈來愈多，而他們很多時因方便而選擇長車短搭，變相政府不停補貼，認為如將巴士的付款方式「港鐵化」，上車和下車需要拍卡，雖然可減少補貼惟「較大陣仗」，故認為以折扣形式代替現有的「銀碼化」會更有效解決問題。

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