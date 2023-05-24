李家超:反修例檢控訂時間表「不切實際」 狄志遠：警曾稱「劃線」交代 對李說法感錯愕

李家超昨日表示，警方一向按證據和實際情况，以及案情需要處理，制訂一個「不基於任何證據考慮的時間表」不切實際，亦未必符合法治精神，亦對警方處理案件是有信心，會交由警方依法按實情處理。

狄志遠回應本報查詢時，提到一直是警方主動提出會於2月底交代6000多宗案件的進展，後來延至3月，故現對李家超的說法感錯愕，形容是「反口」、失信於民。他亦透露，有不少曾被捕當事人感煎熬，沒辦法計劃人生，質疑政府拖延處理是否對當事人公平，政府應要向當事人交代會否提出檢控，並向社會交代相關進度。

張欣宇：反修例社會影響大

望多提供官方資訊

一直協助在反修例運動被捕者的立法會議員張欣宇則說，據他了解每宗個案都須視乎證據和情况而單獨處理，的確很難界定和「劃線」處理，故認為李家超以司法程序角度出發回應屬正確。惟張欣宇認為，這些案件已經花至少4年處理，希望當局可增加人手。

另外，張表示理解警方未必會透露刑事案件進度，惟反修例風波對社會造成影響，情况較為特殊，希望政府可以理解，並呼籲可循官方渠道提供更多相關資訊。

1小時生活圈 李稱訪灣區毋須署任

另外，李家超提到將於今日和星期五（26日）分別到廣州和深圳出席活動，並表示香港和內地全面通關，粵港澳大灣區一小時生活圈可使他們即日來回，他和司局長將頻繁即日往返香港和內地，故毋須就官員離港作「署任」安排。