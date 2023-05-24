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港聞二

公屋資產擬兩年一報 賦權房署查核 富戶暫住縮至4月防調動資產 收緊「世襲」限制

【明報專訊】房委會繼上月底通過收緊綠表申請購買居屋資格後，房委會資助房屋小組今日開會，討論加強打擊濫用公屋、優化富戶政策及子女加戶政策的方案，要求公屋租戶由原本住滿10年才要申報居住狀况，以及是否在本港持有住宅物業，收緊至每兩年申報一次，拒絕申報有機會被終止租約，新申報制最快10月推行。申報機制亦加辣，要租戶授權房委會，可向其他部門查核租戶資料，亦賦權房署可向其他部門、私人機構，查核租戶資料，以追查租戶是否擁有物業。租戶申報時如作虛假陳述，可遭刑事檢控。

虛假陳述可刑事檢控

另外，房委會亦建議收緊富戶政策，包括縮短公屋富戶的「暫准居住證」期限，以及收緊子女加戶安排等。消息稱，若以上建議獲通過，新措施將於今年10月1日起實施，由於涉及住戶數量龐大，當中每兩年申報居住情况及是否擁有本地物業的申報工作，會分5批進行，每批申報周期約為2個月（見表）。

倘獲通過 最快10‧1實施

消息稱，現時公屋租戶逾80萬戶，房屋署雖然每年深入調查逾1萬租戶，但仍難以杜絕濫用公屋，2022/23年度（截至2月底）因不同原因收回的公屋單位約1.1萬個，當中因租戶濫用公屋或違反租約而被收回的單位逾1900個，較過去3個年度（2019/20至2021/22）平均1300個顯著增加。

消息又指出，近日濫用公屋及富戶個案引發社會討論，房委會今年5月初曾舉行的集思會，有委員認為有必要打擊濫用公屋，房委會提出多個方案。

濫用後「禁申公屋年限」延至5年

消息指房委會計劃收緊申報安排，租戶日後須每兩年申報一次，包括是否持續居住同一個單位、有否遵守租約條款，及有否在港持有物業，並規定租戶若置業，須在置業後一個月內申報，如果不按時申報，會被終止租約。消息又透露，如因濫用公屋而被收回單位，相關住戶在5年內不可再申請公屋，較現時的兩年限期長。

為減低公屋富戶利用暫居期調撥資產，以逃避交還公屋單位，房委會建議縮短「定期暫准居住證」期限，由現時一年減至4個月，限期過後必須遷出。消息指出，自房委會2017年以來，發出約820個「定期暫准居住證」，但最後有一半住戶在暫准的一年期內，入息及資產變成符合公屋資格，毋須遷出，因此當局認為需要縮短暫准時間，減低富戶調走資產的機會。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，以往未住滿10年的租戶，主要靠舉報揭發濫用，做法較為被動，若要求租戶主動申報，一旦有欺瞞，租戶須承擔法律責任，認為有助提高阻嚇力。

房委會資助房屋小組委員柯創盛表示，富戶政策須與時並進，相信收緊申報制度對基層公屋居民影響不大，期望在執行時盡量做到便民利民，令政策更切合社會需求。柯創盛又指出，不少公屋居民年紀大，需要成年子女照顧，相信新建議亦不會對他們有太大影響。

田北辰倡主動查成交紀錄

實政圓桌立法會議員田北辰認為，要求租戶申報仍較被動，目前土地註冊處每日都會公開成交紀錄，房屋署可利用大數據查核全港公屋居民是否持有住宅物業，希望政府盡快落實，以體現「行政主導」。

相關字詞﹕富戶政策 打擊濫用公屋 房委會

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