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赴粵交流曾談港疑慮 港醫：兩地編配方法極似

【明報專訊】醫管局上周末率團往廣東，就兩地器官捐贈及分配制度交流。醫管局昨日舉辦傳媒講座分享赴粵經驗，隨團的瑪麗醫院肝臟移植中心顧問醫生陳智仁稱，日後當內地有器官未獲配對而按機制交本港配對，本港臨牀醫護人員會作最後把關，若認為器官不適合移植，又或運送途中出現缺損，不會強行移植至病人。他提到，兩地專家有就本港部分「疑慮」交換意見，尤其內地販賣器官情况，稱內地對此非常重視，內地系統能監察異常情况並轉介公安跟進。

稱內地系統能監察販賣器官

醫管局現時利用中央電腦系統「器官輪候名冊及移植系統（ORTS）」按機制編配器官，由醫管局移植服務中央委員會監管，系統將考慮器官相容性，例如血型、白血球抗原、器官體積等，以及受贈者病情、風險和輪候時間分配器官。

陳智仁稱，據今次交流所得，兩地編配方法極似，內地「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」會記錄病人年齡、器官來源醫院等資料，並按受贈者輪候時間、血型、地理位置等運算，又稱不同器官考慮因素有異，例如肝臟使用國際通用的「末期肝病模式指標（MELD score）」，分數愈高代表排名愈高，較大機會獲編配。威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔補充，若內地器官需跨省市運送，COTRS會分析交通情况，計算最合適運輸途徑。

倘內地器官交港 港醫最後把關

至於兩地擬設的互助機制，陳智仁稱當內地有器官未獲配對，將按機制通知本港，並會將相關資料傳送，再由本港配對，並由本地醫護執行質素把關。醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）曾巧峰稱，基於移植基本原則是不會公開器官來源及受贈者身分，日後設立恆常機制後，將不會如去年芷晞的個案般公布。

港可收大灣區肝 腎可全國運送

根據醫衛局數據，內地去年捐出逾1.7萬個器官。陳智仁稱，內地每年有約1100個器官未獲編配，本港下一步將分析當中各類器官的比例、來自哪些省市，推算有多少器官適合來港。他舉例，肝臟的「冷缺血時間」、即器官從遺體移除後的保存時間僅約4小時，估計本港將主要接收來自大灣區的肝臟。李錦滔則稱，腎臟冷凍缺血時間則長達18小時，相信足以涵蓋全國的運輸所需時間。

相關字詞﹕李錦滔 中國人體器官分配與共享計算機系統 曾巧峰 陳智仁 器官捐贈 器官移植 器官移植互助機制

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