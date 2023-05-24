查登記熱線駁留言信箱 衛署稱近日大量查詢 陳凱欣：填捐贈卡非直接納名冊 或有填卡者申「退出」

署方：正審視流程 適時更新

衛生署發言人回覆本報查詢時表示，政府正審視名冊系統的「登記申請」及「取消登記申請」流程，考慮個人私隱及身分核實認證等因素後，會適時更新系統及優化流程。發言人補充，登記名冊查閱資料要求的電話熱線近日收到大量查詢，署方將盡快增加資源以應付需求。

遞表等郵寄回覆 網站查閱無門

翻查衛生署中央器官捐贈登記名冊網頁，網站暫未有途徑供市民即時查閱自己曾否登記、登記狀况等資料，市民可致電名冊辦事處熱線查詢，又或填寫表格提出「查閱資料要求」，後者需先繳付每張1.4元（單面打印）或2.8元（雙面打印）的「打印費用」，並要等候署方郵寄書面回覆。

立法會議員陳凱欣指出，有意捐贈者以往只需簽署器官捐贈卡，在衛生署於2008年推出中央登記名冊後，相關市民須重新登記才被納入名冊，故不排除有只曾填寫捐贈卡者不清楚上述要求，在近日申請退出名冊。她建議仿效選民登記網頁，容許市民輸入簡單個人資料後，查閱自己是否在名冊上。

方保僑：網頁舊式 變相增行政工作

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報稱，現時名冊網頁並無兩步驗證（2-step verification）等保安要求，形容設計「相當舊式」，引申「係人都可以登記、係人都可以取消登記」的情况，變相增加部門核實申請人身分的行政工作。他表示，理解政府設立網頁時希望簡化登記流程，但隨着科技不斷發展，網頁已變得不合時宜，是時候升級系統。方建議為登記捐贈者開設網上戶口，使之可隨時登入更改可捐贈器官、捐贈意向、填寫取消登記原因等資料。他補充，新冠疫情已縮短各界科技鴻溝，相信將系統升級不會構成私隱問題，只需數月就能完成。