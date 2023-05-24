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李指「取消」捐器官可疑 網罪科查 林志釉：不理解違法基礎 籲了解退出原因

【明報專訊】本港擬與內地設立恆常器官移植互助機制，衛生署過去5個月接獲5785宗器官捐贈取消登記，逾半屬未曾登記或重複取消的無效申請。特首李家超昨日形容，未曾登記捐贈者提出取消是「非常可疑、破壞整個系統的行徑」，已要求警方調查。本身是執業律師的香港病人政策連線主席林志釉稱，不理解撤銷登記有何違法基礎，憂慮本來有意登記捐贈者會因而卻步，期望政府先了解市民取消登記的原因。有移植專家對中央名冊受干擾感痛心，反問市民是否寧願將未獲本地分配的器官棄置，也不願捐贈內地有需要者。

李家超昨日出席行會前表示，器官捐贈屬崇高理念，近期取消器官捐贈情况不尋常，逾半取消者根本未曾登記捐贈，亦有大量重複取消，屬非常可疑的破壞行徑，予以嚴重譴責，已要求警方調查有否違法行為。他強調器官捐贈非常重要，是拯救人命的一個重要合作機制，香港在這方面是大力推動的，亦會推動和內地合作，過往亦有個案因大家合作而獲器官捐贈，幫助香港病患者並救回一條寶貴生命。

警方回覆稱，網絡安全及科技罪案調查科正了解事件，警方會繼續留意網上可能發生的犯罪活動，採取相應執法行動，若發現違法行為，必會嚴肅跟進。衛生署表示，如就取消登記涉懷疑違法行為，署方會配合執法部門調查。據了解，警方現階段會先蒐證，再制訂調查方向。

移植專家：是否寧棄置也不捐內地？

腎臟移植專家、威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔昨於醫管局傳媒講座表示，本港與內地設立互助機制後，兩地分配系統不會從此結合，並會確保在當地未獲分配才跨境轉贈，若港人不願將器官贈予內地，最終只能棄置。他反問既然有人需要該些器官，港人是否也不願捐出，強調此乃道德倫理問題，根本不值一問。

港輪候者眾 醫生料器官「北上」可能微

李錦滔以歐洲跨國分配機制為例，「沒有聽過他們說，德國的（器官）不准去法國」，質疑港人何解不願捐贈至內地，強調器官捐贈是出於愛心，不分種族、年齡、性別及國籍，對中央登記名冊受到不正當干擾感到痛心，更擔心港人愛心減退。他又提到，本港有超過2000人正輪候腎臟移植，反問日後「有幾可」會有本地器官未能配對，他預料本地器官轉贈內地的可能極微。

同場的瑪麗醫院肝臟移植中心顧問醫生陳智仁指出，過去5年共有70名肝衰竭或末期肝癌病人因等不到器官移植離世，另有13名病人因輪候太久病情惡化，不再適合移植。他期望日後多一個渠道尋覓器官，縮減輪候時間。

移植學會：冀從當局收更多資訊

香港移植學會會長馬錦文昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，暫仍不太掌握與內地互助機制的進展，業界亦冀從當局收到更多資訊，包括將來做法和方向等，若能令各方了解更多，相信有助提升市民信心。

香港病人政策連線主席林志釉稱，器官捐贈既然是無償，政府應尊重市民撤銷登記意願，並了解退出原因。他不理解取消登記有何違法基礎，因市民可能是不知道自己曾否登記，索性直接申請取消，甚或誤以為撤銷申請等於作出聲明表明不同意捐贈，敦促政府交代有關行為涉及違反哪些法律。

林志釉認為，政府對計劃推出的兩地互助機制幾乎沒有解說或諮詢，令市民有誤解，未能信實機制公開透明和值得信賴。他憂慮市民或擔心面對刑責而拒絕登記捐贈，加上愈多市民退出，將削弱本港器官移植機制，對互助機制也帶來打擊，認為政府值得探討能否讓市民選擇不將器官贈予內地。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕林志釉 馬錦文 陳智仁 李錦滔 醫管局 李家超 器官移植 器官移植互助機制 器官捐贈

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