大灣區GBA新聞：AGBA搶灘前海 盼握跨境保險機遇 金融開放「30條」如箭在弦 營運中心人手將倍增

明報記者 陳子凌

「A代表美國（America），而GBA就是大灣區」，毛加瀚笑道，「代表着我們是一間美國上市，以香港為總部，放眼大灣區的金融機構。」

四大業務如「一站式金融超市」

AGBA現有四大業務，分別是平台業務、分銷業務、醫療保健業務和金融科技業務。平台業務主要對象是B2B（企業對企業），透過旗下一站式金融業務及產品平台環一，為理財顧問、經紀及金融機構提供理財產品、培訓、法規諮詢等服務。毛加瀚透露，平台有超過2000種投資理財產品，包括為50間機構提供保險及強積金產品，以及為40間基金公司提供認可的基金產品，還提供海外房地產及信託等投資項目。

分銷業務則專注企業及個人客戶市場，由旗下富康和百峯提供中高端客戶理財顧問服務，現時擁有2000名理財顧問，服務近20萬客戶。

醫療保健業務透過旗下AGBA Health與策略伙伴JFA合作，為醫療計劃成員提供全面多元的醫療保健方案，客源有800家網絡診所保證。金融科技業務方面，除了將人工智能、大數據、雲端等科技運用到公司服務上，AGBA亦會投資金融科技相關項目。

毛加瀚指出，四大業務組成了AGBA的「一站式金融超市」，「就像超級市場貨架上，各式產品應有盡有，不同的客戶走進來都能找到屬於自己的個性化資產管理安排」。

今年初，AGBA位於前海的營運中心正式投入運作，協助香港總部處理後勤工作，「目前營運中心約有120名員工，我們還有意加倍人手」，目標提前部署灣區商機，「疫情前不少內地中高端客戶喜歡來港理財，他們會覺得香港在這些方面更專業，產品更豐富」。他舉例，內地一二線城市的保險滲透率可能只有個位數，「像廣州、深圳，最多也只有接近10%，市場（擴展）空間好大」。

港客追求增值傳承 內地客關注醫保

另一方面，內地近年加快推動跨境金融互聯互通，除了去年的理財通及上周一（15日）啟動的互換通，業界亦期待推出「保險通」。此外，前海亦加快推動成立保險售後服務中心（見另稿）。毛加瀚相信這些政策將釋放灣區龐大的投保、財富管理等需求，因此AGBA要走在政策之前，除增加人手之外，亦開設微信公眾號，為內地民眾提供理財及醫療保健知識等。

由於香港及內地監管不同，兩地產品定位及種類亦有異，投資者喜好也不一樣，「香港客會更講求財富增值、傳承；內地客對危疾、醫療產品的興趣更大」。因此，AGBA亦十分重視金融知識普及和投資者教育，「我們除了與前海管理局在招攬人才方面合作，未來亦會探討透過線上線下研討會、講座和培訓課程，幫助大灣區市民提高金融認知，更好地管理自己的財富。」毛加瀚道。

美上市港扎根 擁專業、信譽優勢

對於在大灣區的競爭優勢，毛加瀚相信AGBA作為在美國上市的金融機構，以香港為基地，受美國及香港兩地共同監管，豐富的產品及專業財富分析亦可進一步增加客戶信心，「我們也可以與灣區企業和金融機構，就金融及醫療領域建立緊密合作關係，既為客戶創造價值，同時實現互利共贏」。