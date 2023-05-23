樓上吧違「禁酒令」上訴 被告減刑至2及3周

兩名上訴人分別是報稱酒吧東主的林鉑泓（41歲）及酒吧經理吳騰（49歲）。兩人一直保釋等候上訴，現須即時服刑。

官指原判9周過重

鬼祟營業知違法 維持罪成

上訴方爭議原審裁判官覃有方過分側重考慮涉案場所與酒吧相似的地方，忽略其他客觀事實，錯判場所是酒吧。高院法官張慧玲在判辭指出，裁判官可考慮所有周遭環境，包括場所的擺設、燈光、音響、人流等推論該處是否酒吧，雖然場所亦供應食物，但售賣的小食是一般酒吧供應的小食，與常人認知的餐廳有很大分別，加上上訴人在警誡下亦以「酒吧」形容該場所，因此裁判官判斷場所是酒吧，屬合情合理。

判刑方面，張官認為9星期監禁明顯過重，考慮林鉑泓以「半拉閘」、「做熟客」的「鬼祟」方式繼續營業，反映他知悉繼續營業是違法的，改判3星期監禁；而吳騰作為受薪員工，懷着「博一博」的心態犯案，反映她亦知悉酒吧繼續營業違法，改判兩星期監禁。

【案件編號：HCMA256/20】