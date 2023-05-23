科大初創企業創自動凍胚代人手 成功率近百分百 減婦女痛苦

Biorocks自2019年由多名科大學者成立，是輔助生殖醫療器械的上游設備及耗材供應商，科大分析化學博士陳昊楠是該公司的技術總監（CTO）。陳指出，人工受孕涉多個步驟，包括從病人體內取卵、洗卵、體外受精、胚胎培養及冷凍等；其中在冷凍前，實驗室人員須將胚胎外水分換成冷凍保護劑，否則胚胎會結冰死亡。

胚胎脆弱易受損死亡

人手顯微鏡下處理壓力大

陳昊楠解釋，傳統技術下，實驗室人員須以人手在顯微鏡下用吸管吸起胚胎，以8個步驟逐步將胚胎外的水分換走，整個過程限時約15至20分鐘完成。

陳昊楠形容技術人員期間要承受巨大精神壓力，脫水太快胚胎未必可承受，而冷凍保護劑有一定毒性，不可浸泡太久，同時每個患者有多個胚胎、每日有很多患者，技術人員容易疲勞，過程成功率約80%至90%。陳提到，胚胎中心要培訓新人進行冷凍解凍程序，一般需時兩三年訓練。

陳昊楠團隊研發的技術運用由塑料製造的微流控芯片，尺寸與5元硬幣相若，每塊芯片可容納3個胚胎，日後技術人員只需將胚胎放在芯片上，再放入自動玻璃化冷凍儀，就可自動完成液體置換步驟，每20分鐘可處理20個胚胎。陳昊楠還介紹，胚胎尺寸約100至200微米，「微流控」技術可控制流體在微細環境下流動，當液體流經特別設計的微米級管道，胚胎外的水分可逐步換成冷凍保護劑。

冀2025完成內地歐盟臨牀測試

團隊已在小鼠胚胎完成2000例測試，成功率99.5%。陳昊楠稱，提升胚胎保存率，可減低從婦女身上重複抽卵的痛苦，該技術亦有望為實驗室節省培訓人才成本，目標2025年完成在內地及歐盟的臨牀測試並取得醫療器械註冊證，將技術推出市面。

明報記者 鄭律銘