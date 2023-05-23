謝展寰：詢律政司 停電倘違例將起訴 指賞罰機制有改善空間 兩電須負更大社會責任

梁熙倡研修例 擴權制衡兩電

立法會環境事務委員會昨討論兩電協議中期檢討，及港燈於4月19日的停電事故，多名議員不滿現行協議下，港燈在指定時間內恢復供電，有機會獲利潤獎勵，要求取消賞罰機制。民建聯梁熙促政府研究會否引用《電力條例》第12條要求港燈檢討。梁指根據《電力條例》第12條，供電商須檢查電力裝置，並信納裝置安全才可駁電，「但在市民眼中，包括我眼中，（港燈）肯定沒檢查好」。他又稱，如現行法例不足以提控，促政府未來考慮修例，有更大權力制衡兩電。

謝展寰回應，政府正循《電力條例》第12條調查，亦會徵詢律政司意見，如發現犯法必會起訴，政府亦會研究是否有需要修例。

多議員指8%准許回報太高

除檢討賞罰機制，議員普遍關注現行協議下，兩電每年可按資產平均淨值賺取8%的准許回報，是否有下調空間。實政圓桌田北辰批評協議容許8%准許回報，但開支無王管，最後要市民承擔。田又稱現行賞罰機制不合理，認為停電「應好似港鐵有罰無獎」，以及「停得愈多罰得愈多」。

謝展寰表示，政府對中期檢討持開放態度，又指兩電雖非專營，「但要達到最低電費又可減碳，未必可脫離電力公司的網絡」，政府會在此基礎上比較不同方案，以市民利益為依歸。

與能源局商港供電 謝：適時公布

經民聯林健鋒稱政府訂下2035年不再燃煤發電的目標，整體六至七成電力來自零碳能源，認為若將2035年的減碳目標推遲，或可攤分兩電投資潔淨能源的成本，紓緩加電費壓力。不過謝展寰稱，香港碳排放於2014年已見頂，有條件加快減碳步伐，為國家作更多貢獻，認為2035年將碳排放量從2005年水平減半的目標合適。謝說，政府已準備加強區域合作，包括將大亞灣供港電力由25%加至35%，將軍澳132區填海興建電站，會從內地接收約35%零碳能源，兩者加起來共70%。港府現與國家能源局磋商供電安排，會適時公布。

委員會最後通過工聯會郭偉強提出的動議，要求政府完善協議，包括降低准許利潤及檢討與表現掛鈎的獎賞機制。