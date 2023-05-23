大律師會關注無罪上訴難保釋 林定國：國安案按國安法處理

林定國昨日表示，今次修例不影響法庭的獨立司法審判權，強調最終仍然由法庭決定是否批准上訴。大律師公會早前向政府提交書面意見，原則上同意修例，杜淦堃昨日出席會議時表示，國安法下批准保釋的標準較高，擔心如果原訟庭已裁定無罪，被告在上訴期間的保釋申請仍採用同一標準，或對被告不公。

林定國回應稱，被告本身是否獲保釋是按照國安法標準決定，原則上被告在上訴程序應維持原狀，因此邏輯上法庭應沿用國安法標準決定被告在上訴期間可否保釋。

法援署：倘律師曾代表受助人

會考慮續委派

另外，法援署前年推出多項新措施，包括減少法援律師承辦民事案件上限、不准刑事案被告提名律師等，委員會昨日討論措施成效。律師會刑法及訴訟程序委員會主席熊運信指出，現時全部刑事案件法援受助人的代表律師均由法援署直接委派，認為「很難接受」。他說，申請人提名律師的做法沿用多年，部分律師在較早階段已參與案件，被告會希望聘用自己信任的律師，惟現在完全沒有機會。法援署長莊因東重申，刑事案受助人原則上無權提名律師，署方亦不再向受助人提供提名表格，惟署方委派律師時，會考慮受助人信任度及節省公帑等一系列因素，若律師曾在下級法院代表受助人或處理案件，署方會考慮。