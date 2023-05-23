明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大律師會關注無罪上訴難保釋 林定國：國安案按國安法處理

【明報專訊】律政司提出修例，容許原訟庭指定法官在國安案件裁定被告無罪後，控方可透過「案件呈述」方式上訴。立法會司法及法律事務委員會昨日討論修例，大律師公會主席杜淦堃關注修例建議，沿用國安法標準處理被告在上訴期間的保釋申請，但國安法申請保釋標準高，認為法庭已裁定無罪，憂慮對被告不公。律政司長林定國（圖）表示，原則是法庭處理上訴前須維持原狀，邏輯上同樣應按國安法規定處理保釋申請。

林定國昨日表示，今次修例不影響法庭的獨立司法審判權，強調最終仍然由法庭決定是否批准上訴。大律師公會早前向政府提交書面意見，原則上同意修例，杜淦堃昨日出席會議時表示，國安法下批准保釋的標準較高，擔心如果原訟庭已裁定無罪，被告在上訴期間的保釋申請仍採用同一標準，或對被告不公。

林定國回應稱，被告本身是否獲保釋是按照國安法標準決定，原則上被告在上訴程序應維持原狀，因此邏輯上法庭應沿用國安法標準決定被告在上訴期間可否保釋。

法援署：倘律師曾代表受助人

會考慮續委派

另外，法援署前年推出多項新措施，包括減少法援律師承辦民事案件上限、不准刑事案被告提名律師等，委員會昨日討論措施成效。律師會刑法及訴訟程序委員會主席熊運信指出，現時全部刑事案件法援受助人的代表律師均由法援署直接委派，認為「很難接受」。他說，申請人提名律師的做法沿用多年，部分律師在較早階段已參與案件，被告會希望聘用自己信任的律師，惟現在完全沒有機會。法援署長莊因東重申，刑事案受助人原則上無權提名律師，署方亦不再向受助人提供提名表格，惟署方委派律師時，會考慮受助人信任度及節省公帑等一系列因素，若律師曾在下級法院代表受助人或處理案件，署方會考慮。

上 / 下一篇新聞

仿警防騙App 製成詐騙App 釣魚短訊稱「可發還騙款」 誘下載假程式交「保證金」
仿警防騙App 製成詐騙App 釣魚短訊稱「可發還騙款」 誘下載假程式交「保證金」
迪園連蝕8年 楊潤雄：不能只看賺蝕 議員倡竹篙灣建特色新市鎮 供10萬人住增收入
迪園連蝕8年 楊潤雄：不能只看賺蝕 議員倡竹篙灣建特色新市鎮 供10萬人住增收入
涉狎孕婦求放過 督察：紀律調查「人治」
涉狎孕婦求放過 督察：紀律調查「人治」
重歸行政主導 區會兩代人臧否異
重歸行政主導 區會兩代人臧否異
獲委任8年 劉智鵬：負調解角色
獲委任8年 劉智鵬：負調解角色
接見張舉能 夏寶龍：充分肯定司法機構護國安作用
接見張舉能 夏寶龍：充分肯定司法機構護國安作用
謝展寰：詢律政司 停電倘違例將起訴 指賞罰機制有改善空間 兩電須負更大社會責任
謝展寰：詢律政司 停電倘違例將起訴 指賞罰機制有改善空間 兩電須負更大社會責任
科大初創企業創自動凍胚代人手 成功率近百分百 減婦女痛苦
科大初創企業創自動凍胚代人手 成功率近百分百 減婦女痛苦
樓上吧違「禁酒令」上訴 被告減刑至2及3周
樓上吧違「禁酒令」上訴 被告減刑至2及3周
兩工人吊船墮地亡 兩企押後7月受審
兩工人吊船墮地亡 兩企押後7月受審
中大口服藥助紓長新冠 屬保健品毋須醫生處方 冀公營醫療亦應用
中大口服藥助紓長新冠 屬保健品毋須醫生處方 冀公營醫療亦應用
稱新冠呈報稍回落 劉宇隆料已見頂
稱新冠呈報稍回落 劉宇隆料已見頂
理大中大新藥 可治多種肥胖病
理大中大新藥 可治多種肥胖病
20反修例者近月獲通知不控 警原盼3月完成跟進 議員促交代進展
20反修例者近月獲通知不控 警原盼3月完成跟進 議員促交代進展
七一毁港鐵縱火案 被質疑睹罪未即拘 警：欠支援「被打多過制服」
七一毁港鐵縱火案 被質疑睹罪未即拘 警：欠支援「被打多過制服」
兩男涉七一燒紙箱 首被告開審改認罪
兩男涉七一燒紙箱 首被告開審改認罪
警針對黑幫傷人案 頻巡尖沙嘴娛樂場
警針對黑幫傷人案 頻巡尖沙嘴娛樂場
大灣區GBA新聞：美團無人機飛入深圳世界之窗送外賣 餐飲尿片充電線等5分鐘到手
大灣區GBA新聞：美團無人機飛入深圳世界之窗送外賣 餐飲尿片充電線等5分鐘到手
大灣區GBA新聞：國家民航局開綠燈 可低空商業營運
大灣區GBA新聞：國家民航局開綠燈 可低空商業營運
灣區手記：城市英雄 ／文：尚東美
灣區手記：城市英雄 ／文：尚東美
【Emily】為包山變掛畫「解畫」 值理會：承辦商加錢都唔做
【Emily】為包山變掛畫「解畫」 值理會：承辦商加錢都唔做
【Emily】故宮館9月辦三星堆展 有120件文物睇
【Emily】故宮館9月辦三星堆展 有120件文物睇
【Emily】粉嶺狗場逼遷 45隻毛孩新居入伙
【Emily】粉嶺狗場逼遷 45隻毛孩新居入伙
【Emily】前議助祁志鴻獲委醫衛局政助
【Emily】前議助祁志鴻獲委醫衛局政助
【Emily】廉署微信啟用 推地圖介紹港反貪史
【Emily】廉署微信啟用 推地圖介紹港反貪史
【Emily】關注晨泳安全 拯溺工會派漂浮泡
【Emily】關注晨泳安全 拯溺工會派漂浮泡