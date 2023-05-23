接見張舉能 夏寶龍：充分肯定司法機構護國安作用

張舉能周日（21日）率高院首席法官潘兆初、上訴庭法官朱芬齡及司法機構政務長梁悅賢訪京4天。張舉能昨早與夏寶龍會面，夏上月來港考察曾到訪終審法院，一個月內兩人第二次會面。夏充分肯定司法機構在維護國安、捍衛法治、營造世界一流營商環境等方面的重要作用，鼓勵司法機構繼續維護《憲法》和《基本法》確立的特區憲制秩序，全面準確實施國安法，保持香港長期繁榮穩定。

劉兆佳認為，夏寶龍短期內兩度會見張舉能，與中央欲推動司法改革無關，司法改革是更大議題。他說，《港區國安法》至今檢控成功率達百分百，反映指定法官重視國安，負起維護國安責任，特別過去個別法官被質疑對反修例案件從輕發落，夏寶龍的說法代表中央對司法機構維護國安的工作加強信心。

美擬制裁國安法官

劉兆佳：夏助添底氣

美國國會轄下國會及行政當局中國委員會（CECC）早前發表報告，促請美國政府制裁張舉能等29名國安法指定法官，劉兆佳相信夏寶龍表明中央大力支持司法機構，是希望增加司法人員維護國安的「底氣和勇氣」。

夏今訪澳門 關注減依賴博彩

行會成員、資深大律師湯家驊表示，高興夏寶龍勉勵和支持司法機構，他不認為夏寶龍肯定法院在維護國安的作用，會影響法庭處理國安案的取態，強調本港法官經過專業訓練，其持平和獨立毋庸置疑。

夏寶龍今日將到澳門考察4天，劉兆佳相信夏寶龍此行不單針對國安議題，料會關注經濟、產業升級轉型和多元化，包括減少依賴博彩業等。