明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

接見張舉能 夏寶龍：充分肯定司法機構護國安作用

【明報專訊】終審法院首席法官張舉能率團訪京，昨獲港澳辦主任夏寶龍接見。夏稱「充分肯定」司法機構在維護國家安全、捍衛香港法治的重要作用，強調中央支持司法機構依法獨立行使審判權，不受外部勢力干涉。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，中央對司法機構維護國安工作的信心加強，正值美國國會促請華府制裁國安法指定法官，相信夏寶龍旨在增加司法人員維護國安的「底氣和勇氣」。

張舉能周日（21日）率高院首席法官潘兆初、上訴庭法官朱芬齡及司法機構政務長梁悅賢訪京4天。張舉能昨早與夏寶龍會面，夏上月來港考察曾到訪終審法院，一個月內兩人第二次會面。夏充分肯定司法機構在維護國安、捍衛法治、營造世界一流營商環境等方面的重要作用，鼓勵司法機構繼續維護《憲法》和《基本法》確立的特區憲制秩序，全面準確實施國安法，保持香港長期繁榮穩定。

劉兆佳認為，夏寶龍短期內兩度會見張舉能，與中央欲推動司法改革無關，司法改革是更大議題。他說，《港區國安法》至今檢控成功率達百分百，反映指定法官重視國安，負起維護國安責任，特別過去個別法官被質疑對反修例案件從輕發落，夏寶龍的說法代表中央對司法機構維護國安的工作加強信心。

美擬制裁國安法官

劉兆佳：夏助添底氣

美國國會轄下國會及行政當局中國委員會（CECC）早前發表報告，促請美國政府制裁張舉能等29名國安法指定法官，劉兆佳相信夏寶龍表明中央大力支持司法機構，是希望增加司法人員維護國安的「底氣和勇氣」。

夏今訪澳門 關注減依賴博彩

行會成員、資深大律師湯家驊表示，高興夏寶龍勉勵和支持司法機構，他不認為夏寶龍肯定法院在維護國安的作用，會影響法庭處理國安案的取態，強調本港法官經過專業訓練，其持平和獨立毋庸置疑。

夏寶龍今日將到澳門考察4天，劉兆佳相信夏寶龍此行不單針對國安議題，料會關注經濟、產業升級轉型和多元化，包括減少依賴博彩業等。

上 / 下一篇新聞

仿警防騙App 製成詐騙App 釣魚短訊稱「可發還騙款」 誘下載假程式交「保證金」
仿警防騙App 製成詐騙App 釣魚短訊稱「可發還騙款」 誘下載假程式交「保證金」
迪園連蝕8年 楊潤雄：不能只看賺蝕 議員倡竹篙灣建特色新市鎮 供10萬人住增收入
迪園連蝕8年 楊潤雄：不能只看賺蝕 議員倡竹篙灣建特色新市鎮 供10萬人住增收入
涉狎孕婦求放過 督察：紀律調查「人治」
涉狎孕婦求放過 督察：紀律調查「人治」
重歸行政主導 區會兩代人臧否異
重歸行政主導 區會兩代人臧否異
獲委任8年 劉智鵬：負調解角色
獲委任8年 劉智鵬：負調解角色
大律師會關注無罪上訴難保釋 林定國：國安案按國安法處理
大律師會關注無罪上訴難保釋 林定國：國安案按國安法處理
謝展寰：詢律政司 停電倘違例將起訴 指賞罰機制有改善空間 兩電須負更大社會責任
謝展寰：詢律政司 停電倘違例將起訴 指賞罰機制有改善空間 兩電須負更大社會責任
科大初創企業創自動凍胚代人手 成功率近百分百 減婦女痛苦
科大初創企業創自動凍胚代人手 成功率近百分百 減婦女痛苦
樓上吧違「禁酒令」上訴 被告減刑至2及3周
樓上吧違「禁酒令」上訴 被告減刑至2及3周
兩工人吊船墮地亡 兩企押後7月受審
兩工人吊船墮地亡 兩企押後7月受審
中大口服藥助紓長新冠 屬保健品毋須醫生處方 冀公營醫療亦應用
中大口服藥助紓長新冠 屬保健品毋須醫生處方 冀公營醫療亦應用
稱新冠呈報稍回落 劉宇隆料已見頂
稱新冠呈報稍回落 劉宇隆料已見頂
理大中大新藥 可治多種肥胖病
理大中大新藥 可治多種肥胖病
20反修例者近月獲通知不控 警原盼3月完成跟進 議員促交代進展
20反修例者近月獲通知不控 警原盼3月完成跟進 議員促交代進展
七一毁港鐵縱火案 被質疑睹罪未即拘 警：欠支援「被打多過制服」
七一毁港鐵縱火案 被質疑睹罪未即拘 警：欠支援「被打多過制服」
兩男涉七一燒紙箱 首被告開審改認罪
兩男涉七一燒紙箱 首被告開審改認罪
警針對黑幫傷人案 頻巡尖沙嘴娛樂場
警針對黑幫傷人案 頻巡尖沙嘴娛樂場
大灣區GBA新聞：美團無人機飛入深圳世界之窗送外賣 餐飲尿片充電線等5分鐘到手
大灣區GBA新聞：美團無人機飛入深圳世界之窗送外賣 餐飲尿片充電線等5分鐘到手
大灣區GBA新聞：國家民航局開綠燈 可低空商業營運
大灣區GBA新聞：國家民航局開綠燈 可低空商業營運
灣區手記：城市英雄 ／文：尚東美
灣區手記：城市英雄 ／文：尚東美
【Emily】為包山變掛畫「解畫」 值理會：承辦商加錢都唔做
【Emily】為包山變掛畫「解畫」 值理會：承辦商加錢都唔做
【Emily】故宮館9月辦三星堆展 有120件文物睇
【Emily】故宮館9月辦三星堆展 有120件文物睇
【Emily】粉嶺狗場逼遷 45隻毛孩新居入伙
【Emily】粉嶺狗場逼遷 45隻毛孩新居入伙
【Emily】前議助祁志鴻獲委醫衛局政助
【Emily】前議助祁志鴻獲委醫衛局政助
【Emily】廉署微信啟用 推地圖介紹港反貪史
【Emily】廉署微信啟用 推地圖介紹港反貪史
【Emily】關注晨泳安全 拯溺工會派漂浮泡
【Emily】關注晨泳安全 拯溺工會派漂浮泡