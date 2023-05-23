獲委任8年 劉智鵬：負調解角色

有助政府政策落地

回顧過去，劉指委任議員的產生是由政府主導，估計是與地區領袖協商所致，至於他當年為何會成為委任議員，就連他自己也不知道實際操作。他強調委任議員與其他議員無異，但在地區的施政層面上，會出多一點力去落實政務，舉例說，當年屯門區議會的財委會由委任議員負責。

議員相爭 巴士線久議未決

委任議員擺平印象深

8年委任議員生涯，劉表示難忘的事很多，但最難忘是第一次參與交通運輸的委員會會議，討論過海巴士路線調整問題，足足討論一年都沒辦法落實。當時的爭議，是由於每名民選區議員，希望在自己選區內設有巴士站，而且是停站後直接前往屯門公路，爭議由建制泛民之爭開始，後來演變為與相鄰選區之爭，最終由委任議員決定增設特別班次解決事件。劉形容這段回憶是他對區議會第一印象。

劉智鵬憶述，當年6名屯門區委任議員，在屯門新墟設一個聯合辦事處，是全港最大的一個委任議員辦事處，亦有街坊上門求助。至於如何運作，劉說他們會先接下求助個案，適度處理後再轉介到所屬選區的區議員，讓對方跟進，「從來沒有一個個案能由頭跟進到底」。

稱區會諮詢 助民政處施政

委任制度曾於2015年取消，劉智鵬認為很可惜，因為區議會內缺少一個中間人處理爭議。對政府重啟委任制，劉形容是好事，而擴大委任議員的板塊，相對地加強主導角色。曾作為分區委員會成員的他，認為分區會委員同樣由政府委任，能協助民政處推動地區服務。

面對區議會改革，不少非建制派打算不再參選，劉認為政府也曾解釋，現時原則是愛國者治港，符合這個原則就可參選。他又認為區議會是諮詢架構，但後來滲入政治元素，導致區議會和民政處在施政的主導權上競爭，認為改革後區議會能協助民政處施政，做法沒有問題。

（區會改制專訪）