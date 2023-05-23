重歸行政主導 區會兩代人臧否異

明報記者 陳亦瀅

難再為民發聲 19年素人退火線

2019年區議會選舉為香港政壇寫下歷史紀錄：投票率創新高、非建制派取得逾八成直選議席。當時不少新丁當選，屯門區議會副主席黃丹晴為其中之一。對他來說，從政就是希望為民發聲，除了地區工作，亦包括倡議工作，不僅派「蛇齋餅糉」。回顧數年來的工作，他評價這一屆區議員尚算「做到」，但似乎還未有機會改善時，就可能要止步。

不僅「蛇齋餅糉」 須倡議

自小在屯門長大，黃從2014年開始參與地區事務，直至2016年成立屯門社區網絡，聯同數名政治素人在屯門做地區服務。他有感自己居住的選區區議員自動當選，「神龍見首不見尾」，同時希望透過地區服務，讓大眾更理解本土派理念。當時正值政府推出「關愛共享計劃」，向市民派發4000元，惟不少市民未能取表格，於是拿影印機幫區內居民填表，從此與街坊建立互信。

表面「無聊工作」悟價值

難忘山景邨換法團

黃丹晴選區位於山景邨，受訪期間也有居民到辦事處求助。黃稱，每日都有10至20名街坊求助，工作不外乎是為街坊填表、處理大廈滲水等，但他認為這些外界看似無聊的工作，其實是幫助街坊的切入點，過程中或會發現問題，是有價值的工作。擔任區議員只有短短數年，最深刻是2021年山景邨業主立案法團於2021年改選，將有建制派背景的原法團換走，事件亦影響全港不少屋苑，甚至成為借鑑，他有感「都真是留下了一些東西」。

恐「太多意見不被委任」

面對其後爆發的區議員辭職潮，黃丹晴未有跟隨，至於為何選擇成為留下來的人，他說首要考慮是出任區議員的4年承諾，亦覺得很難才取得議席，如主動放棄感到不值得。

對於區議會改革，參選要先取得「三會」成員提名及通過資格審查，他認為參選門檻比以往高，本質亦有變。他提到，改制方案的履職監察、民政事務專員出任區議會主席等，明顯行政主導，他不能接受，並提及區議會條例內亦說明區議會向政府提供意見，在此情况下，會憂慮出現「給予太多意見會否不被委任」的情况，很難為民發聲。

距離任期完結不足一年，黃丹晴盼可提倡一些全區議題，如改善單車徑、道路規劃等，甚至連繫地區商戶、拍片介紹屯門區的地區事務，藉此凝聚留下來的人。

（區會改制專訪）