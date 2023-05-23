兩男涉七一燒紙箱 首被告開審改認罪

CCTV見首被告放樽狀物入紙盒

認罪首被告為文員原柱健（30歲），須還押候判；不認罪次被告為興趣班導師李浩琛（31歲），案發時於炮台山永昇中心一教育中心工作。首被告的承認案情稱，警方當晚7時在灣仔集成中心外發現一個「Vita」紙盒冒出白煙，內有數個膠樽。

警方翻查閉路電視，發現首被告和一名男子當日下午前往永昇中心，晚上在集成中心外徘徊，一度走入軒尼詩道的快樂蜂（Jollibee）餐廳洗手間。兩人離開時，首被告的右褲袋有物體凸起，他將樽狀物體放入「Vita」紙盒，同行男子則在附近徘徊。兩人後來在餐廳用膳，不時留意觀看集成中心的方向。紙盒爆炸冒煙後，兩人折返永昇中心。

紙箱遺化學物 次被告寓所檢爆炸品

事隔約3星期，警方以製造或管有炸藥罪拘捕首被告。此外，與首被告同行的男子，則被搜出寓所有藏白色粉末的膠袋、藏黑色粉末的紙筒、消毒漂白丸和嗅粉砂等。警方另於永昇中心一教育中心的單位搜出藏粉末的鋁罐，將相關證物交予法證專家化驗。

案情稱，專家驗出證物含三氯異三聚氰酸和次氯酸鈣，一旦混合會產生火焰及煙霧。專家認為，涉事「Vita」紙盒的損毁可能由上述化學品的反應所致，揮發的物質一旦燃燒，會產生有毒氯氣，引致皮膚損傷和嘔吐等。此外，上述證物中的黑色粉末含硝酸鉀，爆炸品處理課警司李展超表示與燃爆爆炸品的化驗評估脗合。

【案件編號：DCCC 959-60/21】

（反修例風暴）