20反修例者近月獲通知不控 警原盼3月完成跟進 議員促交代進展

警：審視證據和考慮多項因素訂處理

本報昨向警方查詢至今有多少名反修例示威被捕者獲通知不予起訴，以及預計何時公布全部相關案件進度。警方回覆時未有交代，稱截至去年底共10,279人因反修例運動被捕，當中2910人被檢控，警方會審視案件證據和考慮多項因素決定處理案件的方式。

一直協助反修例示威被捕者的張欣宇表示，他手上約150宗個案已獲警方通知結案，主要涉及非法集結，當中約20人為最近一個多月收到警方通知暫時不會起訴，並獲歸還案件證物。他明白警方需逐一通知被捕者，但反修例運動至今已近4年，期望警方增加資源處理案件，並交代目前進展。

新思維狄志遠指出，警方原本表示今年3月完成處理案件，惟現在已是5月底，批評政府失信於民，對被捕者不公平，促請當局至少交代預計何時完成處理全部案件。

支援反修例被捕青年的「蛻變計劃」創辦人宋恩榮表示，計劃下有數名年輕人曾被捕但未被控，他們暫時未收到警方通知。他歡迎警方陸續通知反修例被捕者暫不予起訴，希望警方盡快完成處理所有個案。他稱明白部分案件較複雜，不過冀警方公布目前已處理多少個案，「好過大家估估吓」。

湯家驊：要求「死線」是施壓

違法治精神

行會成員、資深大律師湯家驊認為，執法部門已盡快和盡力處理相關案件，但反修例示威牽涉數千名被告，質疑要求警方訂立「死線」完成處理案件是向執法部門施壓，有違法治精神。

被拒北上50人重領證 料政策放寬

本報今年2月報道，多名曾於反修例運動被捕市民過關時被拒入境內地，部分人的回鄉證遭註銷。一直協助同類個案事主的張欣宇透露，至今約50名曾被拒入境或註銷回鄉證的市民成功重新申領回鄉證，順利前往內地。他認為代表內地已有政策性放寬，只要收到警方通知不予起訴或已完成服刑，預計均能入境內地。

（反修例風暴）