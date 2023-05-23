理大中大新藥 可治多種肥胖病

冀一兩年內人體臨牀測試

根據研究團隊發現，當血液內的「精氨酸」處於低水平，細胞就會抑制脂肪合成，促進脂肪分解，並增強對胰島素的敏感度，但一般循環半衰期只有不足30分鐘。負責研究的理大應用生物及化學科技學系教授梁潤松稱，ABarginase為長效的重組人類精氨酸酶，並含有白蛋白結合域，可令血液內的精氨酸酶與白蛋白結合，從而延長其循環半衰期達3至4日，有助抑制脂肪形成。

團隊早前分別在兩組患糖尿病、脂肪肝等的肥胖小鼠做藥物測試，每周一次分別注射新藥和生理鹽水。約8周後，相較注射鹽水的對照組，注射新藥的小鼠體重、脂肪量、脂肪肝，或糖尿病徵狀如高血糖、胰島素抵抗等，均回復至正常水平。

奪日內瓦發明獎 已歐美申專利

領導研究的中大醫學院生物醫學學院副教授沈秀媛表示，現時不少病人要服用不同藥物治療與肥胖關連疾病，多種藥物併用令副作用風險增加。她補充，新藥的製藥工藝成本低而高效，期望透過提供安全有效及低成本的新治療藥物，讓更多患者有能力負擔和受惠。

團隊補充，現時並無治療非酒精性脂肪肝的藥物已取得美國食物及藥物管理局（FDA）認可，是次研發對治療這方面的疾病尤其重要。團隊已在美國、歐洲等多個國家為新藥申請專利，目前正提升製藥工藝至符合生產質量管理規範（GMP）品質要求，期望最快一兩年後展開臨牀測試。該款新藥在第48屆日內瓦國際發明展奪得最高殊榮的「發明者協會國際聯合會大獎」和「評審團嘉許金獎」。