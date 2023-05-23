中大口服藥助紓長新冠 屬保健品毋須醫生處方 冀公營醫療亦應用

醫管局：已收數據 會參考研究

醫管局回覆查詢稱，一直與大學進行研究，冀更全面了解新冠病人可能出現的後遺症，以及蒐集更多數據參考，以更有效照顧病人及跟進康復情况，而局方已收到中大醫學院的相關數據，會參考及研究有關資料。

中大醫學院2021至2022年招募了463名年滿18歲的新冠康復者，各人均於感染後4周或以上仍有多於一種長新冠後遺徵狀，約七成去年感染Omicron變異病毒株。參加者會平均分為兩組，其中一組每日服用口服微膠囊活菌配方，另一對照組則服用維他命C安慰劑，6個月後分析他們的身體狀况。

最少5徵狀明顯改善

研究發現，服用口服微膠囊活菌配方者，對最少5項徵狀有明顯改善，包括難以集中精神、疲倦、整體不適、腸胃問題及記憶力缺損。被問到如何評估及計算徵狀改善，中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生表示，參加者於研究前後會接受問卷自評，並強調有關問卷由腸胃肝臟科及公共衛生專家等設計。

另外，陳家亮院長任期明年1月底屆滿，他昨日被問到卸任後去向稱，日後不論在任何崗位，都會繼續當醫生和做研究。

明報記者

（新冠疫情）