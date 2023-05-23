涉狎孕婦求放過 督察：紀律調查「人治」

控方另播CCTV 指無「叉頸」

被告李卓賢（34歲）上周供稱，2021年11月23日案發當日遭事主丈夫Y「叉頸」的關鍵4秒影像消失，惟控方昨盤問時播放另一角度的閉路電視片段，稱影像根本無消失，Y亦無襲擊被告；被告堅稱鏡頭有盲點，看不到Y遞手的動作。

曾稱「我欠你」 被告：為脫險投其所好

控方質疑，被告曾哀求Y放過自己，他若擔憂人身安全，大可等警方到場處理。被告解釋與Y互相拉扯，而Y「好大力」。控方提到，被告在Y反問「如果你個女畀人搞會點？」時無否認指控，反而回應「我知兄弟，我欠你」；被告稱已多次解釋屬誤會，當下為脫險而投其所好，「就算話我殺人、燒咗間舖，都話明喇明喇」。至於為何無打電話求助，他表示忘記手機放在背囊何處，另擔憂Y會打爛手機，摧毁重要證據。

控方又說被告作為高級督察，可向Y出示委任證，宣布拘捕。被告卻稱非當值時間不能隨便如此做，否則或遭紀律調查和被投訴，又重申「我都同你講佢哋係『深黃』，如果你仲講你係警察，打多你幾錢肉緊啦」。在覆問下，被告表示原先不打算報警追究Y，直至去年1月收到X的口供紙。他形容口供紙「非常有創意」，「完全係杜撰出嚟嘅故事」，最終改變主意報警，「你做初一，我做十五」。

稱喝醉會健談「跳掣」

被告重申當時受酒精影響，稱喝醉後會變得健談、頭暈，並會「跳掣」。他舉例過往亦有此情况，例如原本和侍應正常對答，途中突然做出「蜘蛛俠」手勢，並即時在庭上舉起右手示範。案件押後至6月21日結案陳辭。

【案件編號：KCCC 218/22】