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迪園連蝕8年 楊潤雄：不能只看賺蝕 議員倡竹篙灣建特色新市鎮 供10萬人住增收入

【明報專訊】香港迪士尼樂園去年淨虧損達21億元，連續8年虧損。立法會經濟發展事務委員會昨討論樂園營運狀况，多名議員關注迪士尼虧蝕情况，文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，不能只看樂園帳目賺蝕，亦要考慮對本港經濟的帶動、青年就業及藝術發展等，政府較重視樂園對香港整體利益。有議員建議迪士尼仿效港鐵發展物業以增加收入，在園區旁的竹篙灣興建具迪士尼特色的「新市鎮」，供10萬人居住。

楊：樂園帶動經濟 提供就業藝術機會

選委會界別林筱魯表示，樂園2005年開業至今僅3年有盈餘，其餘均虧損，若樂園是商業營運，卻沒提到何時賺錢，那麼何時才可達收支平衡，在政府財政儲備減少下是否仍要補貼。楊潤雄回應稱，樂園開業以來帶動本港經濟1161億元，約佔本地生產總值0.3%；又提供青年就業及藝術發展機會，樂園在新冠疫情前3年的財政狀况有明顯進步，呼籲議員對樂園有信心，政府對其未來業務和長期潛力感樂觀。

迪士尼：五一內地客已復疫前

香港迪士尼行政總裁莫偉庭在會上表示，在剛過去五一黃金周，內地旅客數目已回復至2019年前的水平；又提到迪士尼只是復蘇數月，今年或會復蘇至疫前七成，進度取決於整體市場復蘇情况，會保持樂觀心態。

「唔一定發西式夢」 議員倡加中式元素

選委會界別陸頌雄發言前「申報」家人持有迪士尼年票，稱政府作為大股東，「市民係大股東」，但不能找到迪士尼高層的薪酬及獎金標準，要求增加透明度。陸說，迪士尼的主題是「夢幻」，「係一個畀人發夢嘅地方，但我覺得唔一定要發西式嘅夢」，關注可否加入中式或香港的元素。楊潤雄表示，迪士尼是獨立公司，政府作為投資者，亦有派官員在董事會，強調當局知道其安排及管理，但暫時毋須披露樂園高層的薪酬。

法律界議員林新強稱迪士尼再營運下去「賺就賺粒糖，蝕就蝕間廠」，但「有危便有機」，建議園方仿效港鐵，在園區東邊的竹篙灣興建新市鎮，增加收入及增設新旅遊景點，「裏有商場、私樓、居屋、公屋、地鐵」，估計可住10萬人，又稱美國加州迪士尼去年亦有類似項目。楊潤雄表示，政府正研究迪士尼旁邊用地的長遠發展，需否涉及迪士尼會作長遠考慮，如何盡用該地為社會帶來得益。

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