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仿警防騙App 製成詐騙App 釣魚短訊稱「可發還騙款」 誘下載假程式交「保證金」

【明報專訊】警方近日接獲舉報稱，有人假冒執法機關發放發還騙款的釣魚短訊，誘使事主下載假冒警務處「防騙視伏App」，並存入「保證金」以發還騙款。警方暫未接獲有市民受騙，相關釣魚網站已遭移除，案件交由網罪科跟進，暫時未有人被捕。警方指騙徒對事主二次傷害，亦藉機打擊警方公信力。

警斥對事主二次傷害

網罪科署理高級警司陳純青表示，騙徒假冒執法機關發放釣魚短訊，假借內地在前年破獲網絡電訊詐騙案，聲稱已追回大額騙款逾5000萬元，可發還騙款予事主，誘騙點擊連結進入釣魚網站，下載偽冒「防騙視伏App」。騙徒透過應用程式「客戶服務」功能與事主溝通，自稱是內地執法機關，要求事主提供姓名、年齡、地址等個人資料，以及過往被騙案件類型及損失金額。惟先要將損失金額約15%至100%不等的款項存至本地銀行戶口作「保證金」，訛稱「存入保證金的金額愈高，取回騙款或退回保證金的時間愈短」。陳純青對騙徒假冒警方「招搖撞騙」予以強烈譴責，認為對事主二次傷害。

假App依附假網站 部分用簡體

網罪科總督察葉卓譽表示，若市民使用域名搜尋工具，會發現涉案釣魚網站域名僅註冊數天或數周，有零星釣魚網站甚至無搜尋結果。當真假兩者比較，會發現偽冒應用程式下載版面與真實不同。偽冒App會依附在假冒網站，部分使用簡體字，頁面設計較簡陋，安裝應用程式前會要求用戶給予特定存取權；而偽冒App設有「回款專群」、「回款客服」及「我的錢包」功能，涉利用版面誘騙市民存入「保證金」詐騙。他提醒真正警務處「防騙視伏App」並無獨立網站，只是寄存在警方「守網者」網站。

設「回款客服」「我的錢包」 誘入錢

陳純青重申，官方「防騙視伏App」不會獲取用戶個人資料，亦不設登入或客戶服務功能；相關應用程式只能在蘋果、安卓及華為3間公司的應用程式商店下載。他稱內地執法機構不會遠程蒐集證據或以電話辦案，亦不會要求當事人以轉帳或匯款方式繳付「保證金」。

男子墮投資騙局失1623萬

另外，警方上周三（17日）接獲47歲本地男子報案，稱早前於社交平台認識一名人物，其後遭游說下載懷疑虛假應用程式並投資虛擬貨幣。事主根據指示多次轉帳共約1623萬元到16個銀行戶口，其後未能取回本金及與疑犯失聯，遂懷疑受騙及報案。警方稱案件暫列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕防騙視伏App 網罪科 警方

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