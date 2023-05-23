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灣區手記：城市英雄 ／文：尚東美

【明報專訊】多數建議朋友坐網約車，尤其是在不熟悉的城市，一來直接輸入出發地和目的地，不用煩惱的士司機聽錯地方，此外網約車需要跟設定的導航路線行走，排除了司機兜路的可能，唯一不好是，你約車後可能需要等候幾分鐘，而的士就隨見隨截。

眾多網約車當中，筆者較常用滴滴，一來投放車量多，二來汽車較簇新，曾有朋友試過其他公司的網約車，「看到車來了，我寧願付錢取消都不要坐，殘破得像準備要拿去廢車場似的」。更重要是，以前曾發生不幸意外的教訓，滴滴在乘客保障方面確實是下了一番工夫。

筆者曾試過因為塞車，主動要求司機兜路，一會就收到滴滴電話查問是否司機不按導航行走，還很「貼心」地表示如果不方便回答，可以說「好的」來表示自己安全；此外也試過遇上塞車，車一動不動超過10分鐘，同樣會收到電話詢問發生什麼事。

此外，據一些司機表示，如果乘客漏了物品，司機交回會獲得獎勵，在約車程式內也會標註該司機「路不拾遺」，因此司機都不會嫌麻煩，常主動送回物品給乘客。事實上，約車後能看到接單司機的基本資料，除了「路不拾遺」，還會有不同的稱號或形容，有些還挺有趣的，例如「城市英雄」，這稱號是按照一個季度的接單數量和服務分來劃定，有「城市行者」、「城市先鋒」，最高分就是「城市英雄」。由於隨機接單，很難刷分，所以這些評分算頗客觀。

坐了那麼長時間網約車，有一次看到司機介紹寫着「今天生日」，上車時跟司機說了聲「生日快樂」，他呆了一呆，「原來這個都會顯示，我第一次知道呢」。

文：尚東美

相關字詞﹕滴滴 網約車 灣區手記 大灣區

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