大灣區GBA新聞：美團無人機飛入深圳世界之窗送外賣 餐飲尿片充電線等5分鐘到手

明報記者 陳子凌

景區無人機外賣航線曾於去年10月試行一段時間，今年4月正式長駐開通。據美團無人機相關負責人表示，首批接入無人機外賣的商戶包括世界之窗外益田假日廣場的奈雪的茶、元氣壽司、BABYCARE等品牌，使遊客在景區內不僅可以購買到更多餐飲，就連母嬰用品如尿片、防蚊貼、濕紙巾等都可以「直飛」手上。

直飛場內降落點 較外賣員步行更快

在景區使用無人機外賣的好處是更方便，以世界之窗為例，雖然跟益田假日廣場只相隔一條馬路，但就算點了外賣，外賣員也不能將商品送入景區內，需要遊客自行走到景區門口收取。而無人機外賣航線開通後，無人機直接飛入景區內設的降落點，遊客就不用再跑去門口收取外賣，而且無人機從商家運送到降落點約只需5分鐘，比外賣員步行10多分鐘才到門口還要快。

除了讓遊客的餐飲選擇更豐富方便，無人機外賣也讓家長不用擔心漏帶小孩子用品，忘了什麼都可隨時外賣直送。美團無人機相關負責人透露，除了方便家長，去景區遊玩往往要提前準備很多物資，但有了無人機直送就不用擔心「掛一漏萬」，手機充電線、母嬰用品，甚至是衣物都可以送入景區，以後就算出遊輕裝上陣，玩到汗流浹背都不用怕，而未來還將會不斷擴大無人機配送的商品種類。

美團早於2017年已開始在內地測試以無人機送外賣，2021年初先後於深圳及上海嘗試營運。據公司今年1月披露，截至去年底，已經在深圳和上海為18個社區或辦公室提供無人機外賣服務，累計完成逾12萬單外賣，平均配送速度12分鐘，較傳統配送方式近30分鐘的平均速度快了一倍有多。現時在社區或辦公室可利用無人機運送的物品，除了餐飲，還包括超市商品、美容化妝品，甚至是手機。