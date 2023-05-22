推九龍城「小區復修」 韋志成：半年助兩三無大廈建法團

試行「聯廈聯管」 減物管成本

韋志成昨發表網誌，提到「小區復修」計劃範圍內約有40幢樓宇，樓齡普遍逾40年，當中逾兩成屬「三無大廈」，市建局透過多項措施，為計劃範圍內的業主度身訂做復修方案，包括促進「三無大廈」組織業主立案法團，並試行「聯廈聯管」嶄新管理模式，即小區內單幢樓宇共同聘用一間物管公司，攤分成本，降低管理費；其他措施包括針對樓宇外牆及天面維修增設專項資助，推動業主籌組維修工程等。

韋志成稱，該計劃於去年10月推出，至今有兩幢大廈組成業主立案法團，包括樓齡近40年的龍威大廈，由於該廈部分單位已出租或是長者業主持有，一直缺乏動力成立法團，大廈近年先後收到強制驗樓及消防命令，有迫切需要為大廈「驗身」和籌備維修，必須由法團「出手」才能成事。

該大廈業主出席市建局分享會後，隨即籌組成立法團，加上市建局向業主提供資訊及財務等支援，結果在兩個月內迅速註冊成立法團，並就大廈的公用地方維修工程、消防和排水系統，以及新一輪「樓宇更新大行動2.0」資助計劃，向市建局提交申請。