國泰邀共創明Teen師生 乘空巴瞰香江

不少學員初嘗「搭飛機」

參加「空中之旅」的學員及友師昨早在登機大堂集合，準備乘搭國泰最新的空中巴士A350-1000客機。登機口屏幕罕有顯示「香港至香港」航線，吸引不少學員「打卡」。起飛後，不少人拿手機拍下椅背屏幕顯示的航線圖及窗外風景，機組人員在機上與學員玩問答遊戲，問到多少人首次「飛行」，不少人舉手。學員又品嘗飛機餐，有西檸雞、果汁及雪糕。有份登機的政務司長陳國基透過機上廣播，稱希望學員如航班般展翅高飛，其後又向「乘客」贈送穿上國泰制服的毛公仔。

讀中一的區同學首次坐飛機，期待從高空欣賞景色，「我去過SKY100，但（飛機上景色）應該會更加壯觀」。他說其友師會就選科提供建議，鼓勵他嘗試不同事物，兩人每一兩星期見面，「我哋飛完之後諗住去旺角買（攝影）裝備」。其友師劉先生從事銀行業，形容與學員溝通順利，性格「幾夾」，又發現區同學有成長，「佢初初有啲怕醜，𠵱家熟咗都開始多啲交流，有啲活動都比較主動」。

中三學員Jenny原坐飛機中間位置，其後趁機會轉到窗邊，從2.8萬呎高空俯瞰香港。她形容首次坐飛機感覺「好得意，好似坐過山車」，心情激動，又提到參加計劃後變得主動，將來希望成為心理學家幫助他人。其從事保險業的友師Anita說，兩人見面逾10次，不時打電話交流，她自己亦有子女，明白要慢慢打開孩子心扉，「唔好淨係說教，𠵱家小朋友都有自己想法，自己亦在他們身上學習」。

陳國基隨行派公仔

「擬安排學員航空實習」

陳國基活動後說，希望學員可認識航空工作，又說當局考慮為畢業學員安排「工作影子」計劃，體驗上班，有大型公司已答應將來優先考慮聘用有關學員。