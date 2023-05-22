明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國泰邀共創明Teen師生 乘空巴瞰香江

【明報專訊】為初中生配對義務導師的「共創明『Teen』計劃」，約170名學員和友師昨日參加由國泰航空主辦的「空中之旅」，在香港及南海上空體驗90分鐘飛行之旅，並可品嘗飛機餐。國泰於新冠疫情前曾七度舉辦同類活動，讓青少年及基層體驗「衝上雲霄」，有學員說自己首次搭飛機，心情激動，有學員稱參加「共創明『Teen』計劃」後變得主動，感謝友師為其人生規劃給予建議。

不少學員初嘗「搭飛機」

參加「空中之旅」的學員及友師昨早在登機大堂集合，準備乘搭國泰最新的空中巴士A350-1000客機。登機口屏幕罕有顯示「香港至香港」航線，吸引不少學員「打卡」。起飛後，不少人拿手機拍下椅背屏幕顯示的航線圖及窗外風景，機組人員在機上與學員玩問答遊戲，問到多少人首次「飛行」，不少人舉手。學員又品嘗飛機餐，有西檸雞、果汁及雪糕。有份登機的政務司長陳國基透過機上廣播，稱希望學員如航班般展翅高飛，其後又向「乘客」贈送穿上國泰制服的毛公仔。

讀中一的區同學首次坐飛機，期待從高空欣賞景色，「我去過SKY100，但（飛機上景色）應該會更加壯觀」。他說其友師會就選科提供建議，鼓勵他嘗試不同事物，兩人每一兩星期見面，「我哋飛完之後諗住去旺角買（攝影）裝備」。其友師劉先生從事銀行業，形容與學員溝通順利，性格「幾夾」，又發現區同學有成長，「佢初初有啲怕醜，𠵱家熟咗都開始多啲交流，有啲活動都比較主動」。

中三學員Jenny原坐飛機中間位置，其後趁機會轉到窗邊，從2.8萬呎高空俯瞰香港。她形容首次坐飛機感覺「好得意，好似坐過山車」，心情激動，又提到參加計劃後變得主動，將來希望成為心理學家幫助他人。其從事保險業的友師Anita說，兩人見面逾10次，不時打電話交流，她自己亦有子女，明白要慢慢打開孩子心扉，「唔好淨係說教，𠵱家小朋友都有自己想法，自己亦在他們身上學習」。

陳國基隨行派公仔

「擬安排學員航空實習」

陳國基活動後說，希望學員可認識航空工作，又說當局考慮為畢業學員安排「工作影子」計劃，體驗上班，有大型公司已答應將來優先考慮聘用有關學員。

上 / 下一篇新聞

樂做街坊地保40年 十勝區議員不再選 小至婆媳糾紛大至起動九東 潘任惠珍：算光榮退休
樂做街坊地保40年 十勝區議員不再選 小至婆媳糾紛大至起動九東 潘任惠珍：算光榮退休
選區變小又變大 幾歷改制感悟「地球是圓的」
選區變小又變大 幾歷改制感悟「地球是圓的」
元朗電鋸謀殺案 事主打理村屋貨倉收租 死者夫哽咽：為煲劇各自散步就出事
元朗電鋸謀殺案 事主打理村屋貨倉收租 死者夫哽咽：為煲劇各自散步就出事
工作台加搖臂 工程師料大機會超載 網傳意外前照片 業界稱「標準配套不罕見」
工作台加搖臂 工程師料大機會超載 網傳意外前照片 業界稱「標準配套不罕見」
停面授乏社交 疫下發展遲緩兒童增 倘不說話不望人 扶康會籲及早評估介入
停面授乏社交 疫下發展遲緩兒童增 倘不說話不望人 扶康會籲及早評估介入
城大軟骨植入物太空實驗 研修復效能影響
城大軟骨植入物太空實驗 研修復效能影響
為23條釋疑 林定國：罵我「無能」不會被捕
為23條釋疑 林定國：罵我「無能」不會被捕
易通行擴至城門隧道 5%測不到車輛貼見減少
易通行擴至城門隧道 5%測不到車輛貼見減少
諮詢結束近兩月 將軍澳填海未見結果 追問確認7700份意見拒公開名單 政府人士：規模不及交椅洲難比較
諮詢結束近兩月 將軍澳填海未見結果 追問確認7700份意見拒公開名單 政府人士：規模不及交椅洲難比較
多項工程未公開回應者身分 運物局：基於私隱
多項工程未公開回應者身分 運物局：基於私隱
「受限成本人手」 長洲包山變掛畫
「受限成本人手」 長洲包山變掛畫
推九龍城「小區復修」 韋志成：半年助兩三無大廈建法團
推九龍城「小區復修」 韋志成：半年助兩三無大廈建法團
檢討倡公院最少3年一檢 分拆承辦 舊設施一年一檢 彭鴻昌籲新院實時監測樓况
檢討倡公院最少3年一檢 分拆承辦 舊設施一年一檢 彭鴻昌籲新院實時監測樓况
「損治療安全危病人員工」倡列事故公布原則
「損治療安全危病人員工」倡列事故公布原則
大灣區GBA專題：1億灣區投資額完成 戈壁：今年加碼 去年疫情洗牌成良機 估值過高項目變合理
大灣區GBA專題：1億灣區投資額完成 戈壁：今年加碼 去年疫情洗牌成良機 估值過高項目變合理
大灣區GBA專題：澳門打「政治中立」牌 盼創科成新名片
大灣區GBA專題：澳門打「政治中立」牌 盼創科成新名片
台企以蠶繭+3D打印 研製人造皮膚
台企以蠶繭+3D打印 研製人造皮膚
生命之星 擁約30項專利
生命之星 擁約30項專利
【Emily】麥美娟憶畢業即獲委任區議員 指「全區嘢」直選議員唔做 自己捱義氣做
【Emily】麥美娟憶畢業即獲委任區議員 指「全區嘢」直選議員唔做 自己捱義氣做
【Emily】威尼斯建築雙年展 「港創未來」揭幕
【Emily】威尼斯建築雙年展 「港創未來」揭幕
【Emily】皇仁160歲設基金 徐沛之獻墨寶籌款
【Emily】皇仁160歲設基金 徐沛之獻墨寶籌款
【Emily】學生運動員獎嘉許962人 歷年最多
【Emily】學生運動員獎嘉許962人 歷年最多
【Emily】遊協90周年會慶 李家超讚培育青少年貢獻
【Emily】遊協90周年會慶 李家超讚培育青少年貢獻
【Emily】香島畢業禮 校友陳沛良勉有志參政學生
【Emily】香島畢業禮 校友陳沛良勉有志參政學生