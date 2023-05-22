多項工程未公開回應者身分 運物局：基於私隱

在政府早年司法覆核敗訴及保護意識提高下，「中環新海濱城市設計研究」推出兩階段公眾參與計劃，第二輪公眾參與活動曾做電話民意調查、專題小組工作坊及公眾論壇等。公眾參與結果報告中，羅列收到的64份書面意見，概述各回應者意見，並分析正反數目及意見。

文件再無「同意公布」提醒

翻查大嶼山及中環海濱公眾項目諮詢文件，當時均有提醒回應者提交意見時，會被視作同意政府可公布部分或全部意見。在近期公眾諮詢中，如運輸及物流局「三鐵三路」及民青局區議會改制公眾諮詢，則再無類似提醒。運物局早前回覆本報稱，基於私隱，不會公開回應者意見。

本報4月上旬查詢會否公開就將軍澳137及132區填海項目提交意見者名單，發展局回覆「會整理和歸納過去兩個月收到的意見，包括書面意見，於日後優化方案時一併考慮」。

其他地區諮詢項目亦有多輪公眾參與及事後發表報告，例如2017及2020年梅窩改善工程，當局曾發表報告總結公眾參與及社區工作坊意見，但荃灣萬景花園至掃管笏單車徑則沒有。

（政策諮詢系列之一）