明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

多項工程未公開回應者身分 運物局：基於私隱

【明報專訊】多個部門近期處理公眾參與或諮詢時，無明確交代會否披露回應者身分及意見，甚至排除做法（見上表）。翻查資料，過去不少大型項目中，當局會在報告書羅列回應人的個人或團體身分，如2016年「大嶼山發展」公眾參與，報告書列出1307名經不同渠道回應的團體及人士姓名；2008年「中環新海濱城市設計研究」分析公眾意見的顧問報告達105頁，連附錄共358頁。

在政府早年司法覆核敗訴及保護意識提高下，「中環新海濱城市設計研究」推出兩階段公眾參與計劃，第二輪公眾參與活動曾做電話民意調查、專題小組工作坊及公眾論壇等。公眾參與結果報告中，羅列收到的64份書面意見，概述各回應者意見，並分析正反數目及意見。

文件再無「同意公布」提醒

翻查大嶼山及中環海濱公眾項目諮詢文件，當時均有提醒回應者提交意見時，會被視作同意政府可公布部分或全部意見。在近期公眾諮詢中，如運輸及物流局「三鐵三路」及民青局區議會改制公眾諮詢，則再無類似提醒。運物局早前回覆本報稱，基於私隱，不會公開回應者意見。

本報4月上旬查詢會否公開就將軍澳137及132區填海項目提交意見者名單，發展局回覆「會整理和歸納過去兩個月收到的意見，包括書面意見，於日後優化方案時一併考慮」。

其他地區諮詢項目亦有多輪公眾參與及事後發表報告，例如2017及2020年梅窩改善工程，當局曾發表報告總結公眾參與及社區工作坊意見，但荃灣萬景花園至掃管笏單車徑則沒有。

（政策諮詢系列之一）

相關字詞﹕交椅洲人工島 將軍澳137區 公眾諮詢 公眾參與

上 / 下一篇新聞

樂做街坊地保40年 十勝區議員不再選 小至婆媳糾紛大至起動九東 潘任惠珍：算光榮退休
樂做街坊地保40年 十勝區議員不再選 小至婆媳糾紛大至起動九東 潘任惠珍：算光榮退休
選區變小又變大 幾歷改制感悟「地球是圓的」
選區變小又變大 幾歷改制感悟「地球是圓的」
元朗電鋸謀殺案 事主打理村屋貨倉收租 死者夫哽咽：為煲劇各自散步就出事
元朗電鋸謀殺案 事主打理村屋貨倉收租 死者夫哽咽：為煲劇各自散步就出事
工作台加搖臂 工程師料大機會超載 網傳意外前照片 業界稱「標準配套不罕見」
工作台加搖臂 工程師料大機會超載 網傳意外前照片 業界稱「標準配套不罕見」
停面授乏社交 疫下發展遲緩兒童增 倘不說話不望人 扶康會籲及早評估介入
停面授乏社交 疫下發展遲緩兒童增 倘不說話不望人 扶康會籲及早評估介入
城大軟骨植入物太空實驗 研修復效能影響
城大軟骨植入物太空實驗 研修復效能影響
為23條釋疑 林定國：罵我「無能」不會被捕
為23條釋疑 林定國：罵我「無能」不會被捕
易通行擴至城門隧道 5%測不到車輛貼見減少
易通行擴至城門隧道 5%測不到車輛貼見減少
諮詢結束近兩月 將軍澳填海未見結果 追問確認7700份意見拒公開名單 政府人士：規模不及交椅洲難比較
諮詢結束近兩月 將軍澳填海未見結果 追問確認7700份意見拒公開名單 政府人士：規模不及交椅洲難比較
國泰邀共創明Teen師生 乘空巴瞰香江
國泰邀共創明Teen師生 乘空巴瞰香江
「受限成本人手」 長洲包山變掛畫
「受限成本人手」 長洲包山變掛畫
推九龍城「小區復修」 韋志成：半年助兩三無大廈建法團
推九龍城「小區復修」 韋志成：半年助兩三無大廈建法團
檢討倡公院最少3年一檢 分拆承辦 舊設施一年一檢 彭鴻昌籲新院實時監測樓况
檢討倡公院最少3年一檢 分拆承辦 舊設施一年一檢 彭鴻昌籲新院實時監測樓况
「損治療安全危病人員工」倡列事故公布原則
「損治療安全危病人員工」倡列事故公布原則
大灣區GBA專題：1億灣區投資額完成 戈壁：今年加碼 去年疫情洗牌成良機 估值過高項目變合理
大灣區GBA專題：1億灣區投資額完成 戈壁：今年加碼 去年疫情洗牌成良機 估值過高項目變合理
大灣區GBA專題：澳門打「政治中立」牌 盼創科成新名片
大灣區GBA專題：澳門打「政治中立」牌 盼創科成新名片
台企以蠶繭+3D打印 研製人造皮膚
台企以蠶繭+3D打印 研製人造皮膚
生命之星 擁約30項專利
生命之星 擁約30項專利
【Emily】麥美娟憶畢業即獲委任區議員 指「全區嘢」直選議員唔做 自己捱義氣做
【Emily】麥美娟憶畢業即獲委任區議員 指「全區嘢」直選議員唔做 自己捱義氣做
【Emily】威尼斯建築雙年展 「港創未來」揭幕
【Emily】威尼斯建築雙年展 「港創未來」揭幕
【Emily】皇仁160歲設基金 徐沛之獻墨寶籌款
【Emily】皇仁160歲設基金 徐沛之獻墨寶籌款
【Emily】學生運動員獎嘉許962人 歷年最多
【Emily】學生運動員獎嘉許962人 歷年最多
【Emily】遊協90周年會慶 李家超讚培育青少年貢獻
【Emily】遊協90周年會慶 李家超讚培育青少年貢獻
【Emily】香島畢業禮 校友陳沛良勉有志參政學生
【Emily】香島畢業禮 校友陳沛良勉有志參政學生