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諮詢結束近兩月 將軍澳填海未見結果 追問確認7700份意見拒公開名單 政府人士：規模不及交椅洲難比較

【明報專訊】政府今年初同期就將軍澳137區、132區填海，及交椅洲人工島展開「公眾參與」，發展局先前公布約六成回應支持交椅洲人工島項目。在連月追問下，發展局分別本月首度回覆西貢區議會及本報《公開資料守則》查詢，透露就將軍澳項目收到約7710份意見書，約97%來自區內屋苑業委會及區議員以「一人一信」的標準意見書，主要關注環境影響及132區垃圾轉運站等擬建設施太接近民居等。本報記者以《公開資料守則》向局方查詢回應將軍澳項目的名單，局方回應說由於意見數量眾多，加上需資源遮蓋地址或電話等個人資料，故未能提供。

本報整理政府近期多個政策諮詢或公眾參與，其中對會否披露諮詢結果及回應者名單，不同部門有不同安排（見表）。例如運輸及物流局在3月底完成《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》公眾諮詢，局方回覆會「仔細研究所收集的意見」以「優化建議項目」，今年4季推出運輸基建藍圖。

發展局在3至4月間未確實回應會否披露交椅洲人工島諮詢的回應者名單，至4月底公布公眾參與結果後，局方稱將上載諮詢的詳細報告。

李世榮：需時整理 難「收埋」

至於將軍澳填海諮詢，本報在3月底諮詢結束後，三度向發展局查詢收到意見書數量，及會否公開意見；局方曾三度回覆，其中4月初稱正整理意見，「於日後優化方案時一併考慮」。翻查同期諮詢的交椅洲人工島項目，該局在3月底諮詢結束未夠一個月，已在4月反駁環保團體時，先公布人工島諮詢初步接獲7000多份意見書。

有政府人士解釋，交椅洲人工島項目較龐大，涉及全港層面及規劃；至於將軍澳填海屬地區工程項目，故兩者公眾參與模式及處理意見方式不同。

發展局在本月第四度回覆查詢時稱，證實收到的公眾意見書數目。該局又指為紓緩房屋供應緊絀的情况，有必要推展將軍澳區對出發展，以提供約5萬個單位，同時盡量回應當區居民關注。局方補充，在環境影響評估期間，會研究透過削坡縮減填海規模，和將部分設施遷入岩洞。

對於政府無主動公布將軍澳區填海結果，民建聯立法會議員李世榮相信需時整理，很難「收收埋埋」。他說，基層未必懂表達，故採用範本方式，認為若居民表達意願，政府須參考意見。

方國珊：未積極交代 不理想

西貢區議員方國珊則支持政府行政主導，但認同相對交椅洲填海，政府在將軍澳項目未夠積極表述諮詢結果，做法不理想。她透露不少區內中產「港漂」本身預期將軍澳樓價升值，如今甚至直接向人大政協反映。

明報記者

（政策諮詢系列之一）

相關字詞﹕公眾參與 公眾諮詢 將軍澳137區 交椅洲人工島

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