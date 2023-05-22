諮詢結束近兩月 將軍澳填海未見結果 追問確認7700份意見拒公開名單 政府人士：規模不及交椅洲難比較

本報整理政府近期多個政策諮詢或公眾參與，其中對會否披露諮詢結果及回應者名單，不同部門有不同安排（見表）。例如運輸及物流局在3月底完成《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》公眾諮詢，局方回覆會「仔細研究所收集的意見」以「優化建議項目」，今年4季推出運輸基建藍圖。

發展局在3至4月間未確實回應會否披露交椅洲人工島諮詢的回應者名單，至4月底公布公眾參與結果後，局方稱將上載諮詢的詳細報告。

李世榮：需時整理 難「收埋」

至於將軍澳填海諮詢，本報在3月底諮詢結束後，三度向發展局查詢收到意見書數量，及會否公開意見；局方曾三度回覆，其中4月初稱正整理意見，「於日後優化方案時一併考慮」。翻查同期諮詢的交椅洲人工島項目，該局在3月底諮詢結束未夠一個月，已在4月反駁環保團體時，先公布人工島諮詢初步接獲7000多份意見書。

有政府人士解釋，交椅洲人工島項目較龐大，涉及全港層面及規劃；至於將軍澳填海屬地區工程項目，故兩者公眾參與模式及處理意見方式不同。

發展局在本月第四度回覆查詢時稱，證實收到的公眾意見書數目。該局又指為紓緩房屋供應緊絀的情况，有必要推展將軍澳區對出發展，以提供約5萬個單位，同時盡量回應當區居民關注。局方補充，在環境影響評估期間，會研究透過削坡縮減填海規模，和將部分設施遷入岩洞。

對於政府無主動公布將軍澳區填海結果，民建聯立法會議員李世榮相信需時整理，很難「收收埋埋」。他說，基層未必懂表達，故採用範本方式，認為若居民表達意願，政府須參考意見。

方國珊：未積極交代 不理想

西貢區議員方國珊則支持政府行政主導，但認同相對交椅洲填海，政府在將軍澳項目未夠積極表述諮詢結果，做法不理想。她透露不少區內中產「港漂」本身預期將軍澳樓價升值，如今甚至直接向人大政協反映。

明報記者

（政策諮詢系列之一）