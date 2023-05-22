選區變小又變大 幾歷改制感悟「地球是圓的」

指公僕問責「但求無過」

主席民政專員應分工

政府的改組方案，包括將區議會主席一職改由各區的民政事務專員出任。曾任觀塘區議會主席的潘太憶述，港英政府編制下，區議會主席的地位比民政專員高，當時民政專員是以秘書、執行職責的模式與區議會主席合作，亦形容當時公務員架構獨立，公務員有心為香港服務，政府亦會論功行賞；惟港府改行問責制後，潘太認為公務員心態轉變，服務香港的熱心減退，年輕一代公務員更甚，形容是「不求有功，但求無過」，「上司要求你處理，你（公務員）就會很積極去處理，因為是一份工」。她認為民政專員有責任協調整個區的事務，故區議會主席和民政專員應有分工。

前運輸及房屋局長陳帆曾以家傭比喻區議員，潘太聞言大感不滿，認為區議員本身職務是顧問，會就地區事務向政府提出意見，再由政府執行，即使區議會淪為「口水會」，但仍然是顧問，「議員變成家傭，要簽合約，做得不好會被辭退，這樣我就不做家傭了」。

擔任區議員多年，經歷過多次劃區，由大變小，現時再由小選區變回大選區，對潘太而言，今次改組方案中她較認同將選區劃大一點，並以觀塘樂華邨為例，現時分為樂華南選區和樂華北選區，她認為太過碎片化，選區覆蓋一個屋邨或一個屋苑會較易處理。