樂做街坊地保40年 十勝區議員不再選 小至婆媳糾紛大至起動九東 潘任惠珍：算光榮退休

明報記者 陳亦瀅

做社工「盤子盛瀑布」 從政始於屋苑

時間回到1980年代，育有3名子女的潘任惠珍當年仍是一名社工，有感社會問題影響自己家庭，形容情况就如自己拿着一個盤子在瀑布下接水，但接極也接不完，令她萌生從政之意，希望循政策方面減少社會問題。潘太的從政起點就從屋苑管理着手，由1981年開始擔任德福花園的居民代表，隨後當選業委會主席，再被政府委任為分區委員會委員，1985年她希望私樓區有區議會代表，決定披甲上陣，更成為觀塘區第一個民選女議員。

起動九東「我的baby」

兩項目「政府議而不決」難產

回顧區議會生涯，潘太明言一直希望改善社區，但有部分眼見成功在望，最終還是不了了之，感到時間白白浪費了，這些項目包括九龍灣行人天橋網絡、連接啟德與九龍灣和觀塘的單軌列車項目。她憶述當年曾就九龍灣發展事宜與時任發展局長林鄭月娥會面商討，不久林太宣布「起動九龍東」計劃，她當時感到很開心，「我覺得這個（起動九龍東）是我的baby（寶貝）」。

有「成功爭取」：不過需時40年

最終，九龍灣行人天橋網絡因政府、發展商的業權分配等問題擱置，單軌列車項目則在研究過後告吹。潘太說，十多年來為這兩個項目努力，結果什麼都沒有，認為終究是因為政府議而不決。話雖如此，潘太也有「成功爭取」的時候，她憶述上任之初已爭取在觀塘區興建大會堂、觀塘重建等，兩個項目亦於近年才成功爭取，潘太慨嘆「原來齊心（區議會和政府）是會事成，不過原來需時40年，人生有多少個十年呢」。

從整個九龍東回到潘太的選區，過往經歷多次劃區改變，現時她的選區涵蓋德福花園和九龍灣工業區。潘太初上任之際，觀塘牛頭角西選區包括牛頭角下邨，她說當年位於邨內的辦事處逾95%的事務均與邨內居民有關，大眾對區議員的概念是「什麼都找區議員」，故區議員要扮演不同角色，例如協助長者交電費水費、「通渠佬」、扮演社工教訓小朋友上學、甚至要協調婆媳糾紛等。她笑言區議員辦事處猶如社會服務中心，區議員就是「街坊地保」。

嘆建制泛民一面倒 無黨派人微言輕

30多年來一直為無黨派區議員，潘太認為加入政黨需要忠貞，即使不認同亦需要「跟黨走」，過去亦見有人為自己的利益入黨，最後在黨內生事甚或退黨收場，故此未有考慮加入。她形容自己是獨行獨斷、是「古墓派小聾女」，自小左耳因出水痘而意外失去聽覺，因此說話有時聲量過大。

過去區議會由建制派主導，潘太形容過去區議會聲音屬一面倒，舉例說過去觀塘區議會曾設立「新來港婦女事宜小組」，建制派寧願讓新當選的男性區議員出任主席，亦不讓她出任。直到今屆（2019年）民主派大勝形勢才見逆轉，但潘太稱她曾勸喻民主派不要像以前一樣，將區議會聲音變成一面倒，惟自己「人微言輕」。面對後來發生的區議員辭職潮，潘太認為要向選民交代，而且自己無做錯，遂決定留任。

將要離開工作30多年的地方，潘太說「見老友記多過見家人」，更與部分街坊成為好好的朋友，情同姊妹，會一起旅行，甚至經歷他們逝去。訪問當天，有路過街坊向潘太表示不捨，潘太笑着回應，稱需要退下來休息。至於未來有何打算，潘太笑言丈夫仍未退休，因此自己會繼續活到老學到老，鑽研廚藝之餘開始計劃旅行大計，享受退休生活。

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