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港聞

港聞二

「損治療安全危病人員工」倡列事故公布原則

【明報專訊】公立醫院今年2月起被揭多宗墜物事故，其中去年底發生的青山醫院石屎剝落直墜病牀，事發近4個月後始經社交媒體曝光，令醫管局內部傳訊和對外發布資訊機制備受質疑。據了解，檢討委員會亦就如何「執正」傳訊工作落墨，建議日後須將「會影響治療安全性，對病人及員工的安危造成危險」定為對外公布事故的原則之一。有醫管局大會前成員估計，詳細的呈報和公布原則須由醫管局擬定，惟認為毋須「樣樣都要報」，若「矯枉過正」反令人有資訊氾濫之感。

消息：傳訊部公布沒「格式化」

醫管局總部及不同聯網均設有傳訊部。消息人士表示，不同傳訊部之間未有「formalise（格式化）」應公布何種事故，故檢討委員會就如何「執正」傳訊工作亦有提出建議。據了解，委員會就醫管局如何改善對外公布、對內通報事故的標準提供框架，例如可改善「早期事故通報系統」（AIRS）、另建議將「會影響治療安全性，對病人及員工的安危造成危險」訂為對外公布事故的原則之一。

翻查資料，醫管局現行政策要求內部呈報11項涉醫療程序的事故中，並未涵蓋無病人傷亡的醫療儀器或樓宇安全事故。醫管局行政總裁高拔陞上月出席立法會衛生事務委員會會議時透露，局方初步構思於AIRS增設石屎或天花異常情况的類別，以便職員匯報和跟進維修。

醫管局大會前成員、資深屋宇測量師林濬接受本報訪問時稱，贊同上述檢討方向，他稱檢討委員會職責主要是提供政策層面意見，相信實際「去到幾細緻、幾危險先要呈報或公布」，要由醫管局內部再研究，但他認為醫管局有逾300棟建築物，毋須「樣樣都要報」，否則每日公布大量事故，只會令「大家都會疲憊」。

林哲玄指太細緻礙判斷 籲信前線

立法會醫衛界議員林哲玄認為，醫院環境不斷變化，醫管局難就每一個情境應否公布或呈報訂立標準，但相信會就個別個案提供清晰意見。他又稱，過分細緻的標準反會窒礙前線同事判斷，應相信前線員工能力。

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