檢討倡公院最少3年一檢 分拆承辦 舊設施一年一檢 彭鴻昌籲新院實時監測樓况

明報記者 區慧盈 何珮瑚

今年2月聯合醫院一盞手術燈突從天花塌下傷人，公院其後再被揭多宗石屎塌下事件。醫管局3月成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，主要循三大範疇向局方提交改善建議，包括公院保養維修的應變及管理工作，公院向醫管局報告事故程序，以及事故後公院對內對外的溝通工作。醫管局當時稱目標3個月內提交建議。

現人手驗樓 倡引科技協助

本報綜合多個消息得悉，委員會已制定初步建議，除了樓宇勘察，亦有就改善公院對外傳訊提供意見（見另稿）。樓宇勘察方面，醫管局曾透露，現時所有聯網建築物的勘察工作均由「富士達建築及工程顧問有限公司」獨力負責；據悉，相關公司主要靠肉眼、人手敲牆方式勘察，且在現時逐間建築物輪流勘察的做法下，每幢建築物勘察間距剛好為5年一次。

監管勘察員工資歷

據了解，委員會建議日後分拆由不同承辦商承接醫院不同樓宇的勘察工作，亦建議按樓齡縮短勘察間距，較新的醫院3年一檢，較舊者則1年一檢，並引入科技協助。消息人士補充，日後具體如何分拆不同承辦商、會否按聯網分拆等仍有待商討。另外，聯院塌燈事故亦令人關注公院硬件維修保養質素。消息人士指，相關工作目前主要由機電署、原廠或外判公司負責，委員會就監管相關員工的資歷亦有提出建議（見表）。

社協幹事彭鴻昌贊同縮短樓宇勘察間距，認為若上述檢討內容屬實，方向大致合理。他又稱，引入多一間承辦商可增加競爭，同時可從科技入手，例如可否在新建成的醫院實時監測樓宇狀况，避免醫護及病人因樓宇問題受傷。同時他強調，引入科技需視乎成本效益。

議員倡病人暫住河套 騰牀勘察

陳凱欣認為公布報告並非檢討的終點，醫管局亦要交代如何及能否實踐專家意見，「現時病房經常爆滿，醫管局是否能夠真正深度勘察？」她建議安排病人暫住河套隔離設施，以騰空病牀執行相關工作。民建聯衛生事務發言人梁熙則認為，如今工程界不少檢測都已應用科技，支持當局引入，亦認同增加競爭能令承辦商改善質素。

醫管局回覆查詢時稱，委員會仍在檢視，現階段不適宜就相關內容或事宜作任何評論，待委員會完成工作及提交報告後，局方會綜合向公眾公布結果。發言人重申會積極及嚴肅跟進任何涉及醫院安全問題事宜，秉持透明及公開原則，向公眾交代涉及醫院安全事件。