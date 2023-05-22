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港聞二

為23條釋疑 林定國：罵我「無能」不會被捕

【明報專訊】律政司長林定國昨日接受港台節目訪問，表示《基本法》23條立法過程將會謹慎及深思熟慮，堅持法治原則，在維護國家安全及保障人權自由之間取得平衡，確保23條達到目的之餘不會施加不合理限制。他又指出，市民毋須憂慮不能批評政府，並以自己為例，若批評他是「絕對無能的律政司長」， 亦不會被捕。

指港法治見稱 沒理由「倒自己米」

林定國昨日接受港台節目《舊日的足跡》訪問，表示20年前基於種種原因，政府未能就23條立法，指當時社會環境或某些言論令部分市民感到焦慮，但認為不能因為擔心就掩蓋理性分析，社會應冷靜理性討論立法如何拿揑平衡。林定國說，外界對香港的印象是法治社會、尊重人權自由，本港亦引以為傲，強調沒有理由「倒自己米」。

他稱，23條立法時將堅持法治原則，認為維護國安和保障人權自由不是對立，並非必然衝突，會在兩者之間取得平衡。他舉例，市民固然不能在天星碼頭高喊「香港獨立」，但批評他是「絕對無能的律政司長」沒有問題。

政府多次表明計劃在今年內、最遲明年完成23條立法，林定國在訪問中重申23條針對7類罪行，《港區國安法》只針對4類罪行，不能代替23條，當局會盡快立法。他稱政府草擬初步方案後會向市民解說，將由市民關注地方入手，直接回應社會擔憂，相信大部分市民理性、願意與政府溝通。

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