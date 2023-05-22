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城大軟骨植入物太空實驗 研修復效能影響

【明報專訊】香港城市大學團隊研究的軟骨關節修復材料「脫細胞組織工程透明質軟骨植入物（dLhCG）」日前隨「天舟六號」升空。領導相關研究的城大生物醫學工程系署理系主任王東安稱，dLhCG為首款以二型膠原、即與關節透明質軟骨表型契合的物料製成的軟骨關節修復材料，耐用性因而較高。他表示，隨着太空旅行發展漸趨成熟，期望了解相關物料在太空的微重力環境及輻射下，修復效能會否受到影響。

二型膠原組成 可刺激軟骨再生

在香港及全球老齡化社會中，下肢或負重關節的軟骨病變日漸普遍，惟軟骨並無血管及神經，故病變現象屬不可逆，並可導致永久軟骨缺失，引起疼痛、畸形與喪失運動能力。王東安稱，目前醫學界主要以具重大入侵性的關節置換與脊柱椎間融合術、手術矯正或植入再生軟骨治療軟骨磨損，惟現時的再生軟骨主要由一型膠原製成，而關節軟骨主要由二型膠原組成，故植入相關再生軟骨後會出現纖維化情况，影響其機械性能及耐久性。

王東安補充，由於細胞機能會隨年齡下降，誘導軟骨細胞再生的能力亦會因而受影響，故dLhCG主要適合比較年輕的患者，其關節炎成因亦要比較「單純」，例如因車禍、急性扭傷等導致的創傷性關節炎，或早期、輕微的骨性關節炎。至於較年老患者，他表示，dLhCG可與自體骨髓間質幹細胞療法等技術複合使用。

王東安解釋，dLhCG主要由二型膠原組成，進入人體內可透過「歸巢效應（homing effect）」，誘導軟骨細胞到損傷區域分泌更多二型膠原，令軟骨再生。他透露，dLhCG去年已在內地進入科研臨牀階段，現為不同省份的三甲醫院、共20名病人提供治療，期望3年內在內地完成註冊臨牀測試，並獲第三類（植入型）醫療器械准許證，進而步向產業化，屆時會向港府申請成為本地認可的醫療儀器。

內地臨牀階段 期望3年後邁產業化

太空旅遊發展漸趨成熟，更有太空旅遊公司即將推出太空商業旅遊。王東安稱，隨着更多人有機會登上太空，冀透過是次研究了解太空微重力及宇宙射線會否影響dLhCG的修復效能及性能。他說，返航後會對dLhCG支架進行微結構探測，並將艙內、艙外及同批次未升空的3組樣本實驗對比。

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