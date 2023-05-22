工作台加搖臂 工程師料大機會超載 網傳意外前照片 業界稱「標準配套不罕見」

照片不見安全帶 或違指引

facebook香港風景攝影會群組上載事發前一天劇組已於九龍城沙浦道富豪東方酒店外拍攝，現場有3支吊臂，左面一支吊着反光板，右面吊臂有一盞射燈，中間的吊臂連着升降台，上面最少有6個人，其中兩人操作搖臂，搖臂末端連着一部攝影機。根據勞工處指引，在高空升降台工作須繫上安全帶，惟照片所見，工作人員都沒有佩戴安全帶。

田啟文表示，高台上放置搖臂拍攝，在行內並不罕見，基本上要有4個人固定搖臂，另有燈光師監察鏡頭，以及電工等，加起來有8個人，行內會稱為「標準配套」。

田啟文又表示，認識意外其中兩名傷者，他們在業界均有超過30年經驗。

工會：兩傷者行內經驗逾30年

結構工程師倪學仁指升降台上太多人，加上攝影搖臂的重量，很可能因為超載導致倒塌意外。倪學仁又指相片中見到攝影搖臂連接控制箱和底座，整體重量很大，若不以螺絲將攝影搖臂固定在升降台上，只能用其他較重的物件壓着，避免伸出的搖臂失去平衡而倒下。他認為事先應委託機械工程師或結構工程師評估吊臂車能否承載8人及搖臂等器材的重量，否則可能會發生意外。