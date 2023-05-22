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元朗電鋸謀殺案 事主打理村屋貨倉收租 死者夫哽咽：為煲劇各自散步就出事

【明報專訊】元朗錦壆路東前晚（20日）揭發的謀殺案，54歲姓劉女子背、頸中刀，身體多處受傷，伏屍路邊，警方通宵封鎖現場蒐證。探員昨午到死者於文苑村寓所調查，姓梁丈夫其後登上警方車輛離開。梁接受傳媒訪問時稱，前晚妻子因「煲劇」遲出門，兩人「前後腳」外出散步，對妻子遇害感痛苦。

遇害的劉與姓梁丈夫居於距離伏屍現場約300米的文苑村，梁昨日向傳媒表示，每晚飯後會與妻子到河邊散步一小時，惟前晚妻子因看電視劇，兩人沒有一起出門，「咁就出事喇，（以往）兩個人一齊都冇事嘅」。他哽咽稱一家關係和諧，子女成材，對事件「梗係好難過，唔使講㗎啦」，警方事發當晚已曾聯絡他。昨午近4時，元朗警區重案組探員於夫婦寓所調查，梁其後登上警方車輛離開。

表現恩愛 夫：好難過

租客馮先生表示，夫婦打理附近村屋、貨倉，交租時主要與死者來往，「佢醒目得嚟，好識計數」，「佢唔會搵我哋笨，我哋亦唔會搵佢笨，佢係睇得好清楚」，平日如稍遲交租不會催促，「遲兩三日都冇所謂」。他於事發當日早上約9時曾與夫婦二人見面，因有其他租客反映其物品阻路需處理，「都好客氣同你講，唔會話好惡」，昨早才得悉她遇害。

租客形容事主「表面隨和」

「遲早同人有問題」

馮形容梁生「好好人、唔暴躁」，兩人表現恩愛，「成日見佢兩個一齊」，子女並非同住，但不時回家吃飯。馮又稱死者「表面上隨和，內裏唔知」，但「佢咁嘅性格遲早係同人有問題」，惟不願多談他人私隱。

案發後警方通宵蒐證，相距遺體約20米草叢檢獲染血電鋸、一把30厘米長牛肉刀及一對手套。

警方調查期間，相信是死者的手機響起，有探員接聽稱「你家姐出咗事」，並着對方與警方聯絡。至昨凌晨3時許，仵工將屍體舁送殮房，現場至早上解封。地面遺留大灘血漬，其後有清潔工人到場洗地。死者倒卧位置為三菱服務中心出入口，車廠裝設多部閉路電視。

相關字詞﹕謀殺 謀殺案

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