生命之星 擁約30項專利

在2018年第一屆矽谷國際發明展中，該公司獲得3個大獎；在2019年的德國紐倫堡國際發明展中獲得一個金獎。2021年2月，該公司和產學界合作成立了台灣蠶絲蛋白科技創新發展協會，整合蠶絲蛋白的上中下游業者，並將台灣研究蠶絲蛋白的大部分學者網羅到協會內。

透過捷克開拓歐盟市場

此外，該公司先後和日本、西班牙、捷克、比利時及上海的機構簽下合作協議，其中，和捷克科學院及捷克企業簽訂的合作協議尤其重要，將會透過捷克開拓歐盟市場。

據台灣傳媒報道，生命之星創辦人陳孟專的父母家族都是營商，她本人的智商達150，從小就受到母親大力栽培。但因為不喜歡母親嚴厲管束、事事代她決定，她在大學修讀生物科技學士課程時，為了鬥氣一度荒廢學業，差點升不到級。後來打籃球嚴重受傷，她知道很難像以往般繼續熱愛籃球運動，她最重要的資產就只剩下那個高智商的腦袋。於是她重新回到校園專心念書，30歲前已拿到1個博士和3個碩士學位，之後一直擔任台灣國防醫學院助理教授。