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大灣區GBA專題：1億灣區投資額完成 戈壁：今年加碼 去年疫情洗牌成良機 估值過高項目變合理

【明報專訊】國際風險投資公司戈壁創投（Gobi Partners）去年訂下1億美元（約7.8億港元）投資灣區目標，創始人曹嘉泰稱目標已完成，對「CantoTech」（灣區科創）前景保持十分樂觀。他又認為，經去年疫情洗牌後，一些原本過高的項目估值已變得合理，戈壁今年於大灣區的投資規劃一定會增加，但未有定下具體目標。

明報記者 林迎

曹嘉泰去年7月接受本報專訪稱，一年內要斥資1億美元在大灣區投資科創企業，他早前在澳門出席第三屆BEYOND國際科技創新博覽會（BEYOND Expo 2023）稱目標已完成，「新投的、跟投的、已經簽約快要投的，肯定已經超過了」。他又稱，今年是很好投資時機，因很多公司的項目價格有所下降，更具吸引力，「雖然大家都覺得環境不好，但戈壁關注的是企業早期和長期發展，所以覺得是很好的機會」。他透露，戈壁依然認為去年所提的「CantoTech」發展勢頭良好，今年也一定會加碼在大灣區的投資，但未定具體目標金額。

投資晶片ESG 伙阿里創業基金揀蟀

戈壁旗下「戈壁大灣區」管理合伙人唐啟波亦表示，去年整體環境「比較難」，「今年很多基金會開始看機會，不過仍比較謹慎，但我們要開始加速了」。戈壁大灣區過去一年半內相繼設立廣州及深圳辦公室，唐啟波透露，公司人手擴充了兩倍，亦會尋找其他城市的投資可能，「我剛剛和一個中山的企業家聊，中山的發展前景也很好」。他強調，「在生物醫藥和健康方面看到很多機會，這也是各政府在推的大方向。」

唐啟波還稱，戈壁投資了不少芯片類、ESG（環境保護、社會責任和政府管治）、新材料，以及內地產品及服務「出海」項目如跨境電商、出口標準檢測等。阿里巴巴創業者基金JUMPSTARTER與戈壁素有合作關係，戈壁為其提供項目篩查服務，亦會檢視每年創業大賽獲獎者，評估需否提供資金支持。

本屆BEYOND在澳門威尼斯人舉行，主題為「重義科技Technology Redefined」，為期3天的會議着重關注可持續發展、生命科學、消費科技三大領域的技術展示和討論，並舉辦多場國際投融資峰會及初創公司路演，有600多間企業參展，40%來自海外。唐啟波說，過去兩年疫情不退，令BEYOND到第三屆才「揚眉吐氣」，戈壁亦認為可趁此機會牽頭參投的初創公司增加曝光，故推薦他們今次赴澳門參展。

BEYOND科創展落戶澳門 盼吸葡語國家合作

「之前所有高科技的產品，為什麼都要去美國拉斯維加斯CES（消費電子展）展出？這不合理，以前在這邊（亞洲）一直沒有合適的平台和場合。」唐啟波指出，BEYOND的目標就是要做亞洲的CES，而澳門正是亞洲的拉斯維加斯，「我相信整個活動做起來，一定會有一些輻射影響。我們也會借此機會參觀澳門本地的科創生態，包括拜訪本地的大學和孵化器。這不僅對澳門是好事，對亞洲都是好事」。

「我更感興趣的是，未來通過澳門可以接觸葡語系國家，包括葡萄牙、巴西和一些非洲國家，這是其他亞洲國家地區都沒有的優勢。」唐啟波解釋，葡語系國家一定也有其創業生態，它們未來也會想「出海」，如果要到亞洲發展，最好的落腳點就會是澳門，「如果真有人能推動葡語系國家聯盟，會有很多機會，但這是一個長遠的方向，還需要時間培育」。

相關字詞﹕戈壁大灣區 風險投資 創科 大灣區

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