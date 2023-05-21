昨32.7℃今年最熱 獨自行山翁疑中暑危殆

63歲事主姓陳，已退休，昨早6時獨自行山，從烏蛟騰起步，沿路經過下苗田、大峒、鹿湖峒、長牌墩等地，原計劃從大美督離開完成旅程。約近中午12點半，事主於長牌墩往大美督下山途中懷疑中暑暈倒，其他行山者發現並報警。事主由直升機救起，送往東區醫院搶救，其後回復清醒，至昨晚情况危殆。

根據事主行山路線，從烏蛟騰經下苗田前往大峒約需時1.5小時，大峒有指示牌提醒「前路極為艱辛難行，山徑陡峭，林蔭極少，故不宜在炎夏或天氣不穩定時行走，以防中暑、雷擊或暴寒」，建議糧水或體力不足者沿路折返。大峒前往長牌墩約需4小時，沿着船灣淡水湖郊遊徑行走，但沿路碎石大石夾雜，幾乎沒有遮蔭，亦沒有退出點，具一定難度。長牌墩距離最近的出口大美督約6公里，需時約2小時，前段以碎石為主，其後接上石屎路。

連續3日發暑熱警告

最近一周天氣炎熱，昨日各區普遍錄得攝氏32度以上，勞工處亦於上周四起一連3日發出黃色工作暑熱警告。昨早6時45分天文台發出特別天氣提示，提醒天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民保持警惕、補充水分，戶外活動應帶備食水及防曬用品。

天文台稱，一股偏南氣流正為廣東沿岸地區帶來炎熱的天氣，預測今天大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。最低氣溫約27度，日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩偏南風。展望明日仍然炎熱及有幾陣驟雨。