月初易通行扣多錢 司機再致電遭着等通知

倘車貼長期無法偵測

羅淑佩稱考慮邀驗車

運輸署長羅淑佩昨在港台《問責星期六》表示，至今收到50多宗投訴，形容與日均6萬車流比較屬「萬中無一」，其中一宗涉一名駕駛者一分鐘內被兩度收取隧道費。她稱獲悉是人為錯誤，職員因分心兩度輸入車牌，已着隧道公司提醒員工不可重犯。署方上周稱，5宗涉疑被盜用車牌過隧道的「影子車牌」投訴已交警方跟進，如確認被盜用會退款。她稱發現有3%至5%車輛即使已有「車輛貼」仍無法偵測，若長期出現相關情况，會考慮邀請車主驗車檢視問題。

65歲司機一年一檢屬建議可再商

另外，政府擬收緊商用車司機體格證明要求，體檢年齡由70歲降至65歲，並改一年一檢。對於早前有立法會議員提出，65至70歲司機屬「初老」能否不用頻密體檢，或有否準則決定司機體檢頻密程度，羅淑佩昨稱一年一檢只是建議，可與醫學界和社會再商量；其後被問及是否代表政府有意讓步，她稱政府會再了解持份者意見，包括醫學界看法，是否讓步「言之尚早」。

羅淑佩強調，收緊安排是期望協助市民養成驗身習慣，透露除年檢外，運輸署考慮仿效外國經驗引入反應測試，如怎樣應對行人衝出路面及交通燈轉燈等。她解釋駕駛者即使身體健康，能否應對路面情况，減低碰撞和傷亡是視乎反應；若司機能通過測試就可獲發牌，若未能通過，即使健康都未必適合駕駛，料相關測試較客觀和公道。