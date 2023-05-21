浸大學生會公開校方錄音 「打我一拳必踢你一腳」

學生會質疑恐嚇 校方：可循機制投訴

浸大昨回覆稱，知悉網上流傳一段聲稱屬於大學職員講話的錄音，若有任何人對大學職員操守有疑問，可循校方機制投訴，校方會按程序處理。

上任僅一個月的4名學生會內閣成員，上月遭浸大以學生會發布的政綱、年度計劃書及財政預算「不符社會標準和價值觀」為由處分，剝奪參與校政權利至明年。學生會本月初宣布請辭後，成立「聯合上訴平台」蒐集聯署，要求校方撤回處分。平台前日在Instagram公開一段上月17日與校方會面約20秒的錄音，對校方代表的言論感到痛心和遺憾，質疑涉事職員對學生言語恐嚇，不符合社會標準和價值觀，並強調請辭前曾努力與校方保持合作關係。

校方月底安排學生會上訴聆訊

「斷莊」3年的浸大學生會幹事會，聯署發起人戴嘉平批評，校方代表上月與內閣成員會面時，未有清楚解釋內閣如何不符社會標準和價值觀，校方亦拒絕公開調查報告內容，故公開有關錄音，期望社會了解學生會現時困境，並促請校方正視處事方式。他又透露，校方本月底安排上訴聆訊；平台現正蒐集聯署，希望向校方反映內閣獲大眾支持。